Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа

  • 7 ное 2025 | 21:46
  • 435
  • 0

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигна трета поредна победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Франческо Кадеду тим пречупи и се наложи като гост на Пирин (Разлог) с 3:1 (25:16, 22:25, 25:21, 25:21) в мач от 3-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в пълната зала "Септември".

По този начин бургазлии са начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки. Пирин пък е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки в актива си.

В следващия 4-и кръг Нефтохимик ще почива, докато разложани са отново домакини, но на другия бургаски тим - Дея спорт. Тази среща е в петък (14 ноември) от 18,00 часа.

Най-резултатен за Нефтохимик стана Стоян Димитров с 19 точки (1 блок, 1 ас и 61% ефективност в атака - +14), който беше определен и за MVP на мача.

Калоян Балабанов (2 блока, 44% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10) и игралият до средата на третия гейм Рикардо Жуниор (2 блока, 1 ас, 55% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +6) добавиха още 16 и 14 точки за победата.

За домакините от Пирин над всички бе Мариян Наков със страхотните 30 точки (5 аса!, 1 блок и 49% ефективност в атака - +15), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

ПИРИН (РАЗЛОГ) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 1:3 (16:25, 25:22, 21:25, 21:25)

ПИРИН: Любомир Агонцев 5, Мариян Наков 30, Константин Манолев 9, Теодор Каменов 11, Костадин Козелов 5, Костадин Гаджанов 8 - Дафин Коцаков-либеро (Любомир Златков 1, Вилиан Хаджиев)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 1, Стоян Димитров 19, Калоян Балабанов 16, Рикардо Жуниор 14, Стефан Чавдаров 8, Мартин Кръстев 9 - Симеон Добрев-либеро (Любослав Телкийски, Виктор Томов, Венцислав Рагин, Димитър Василев 5)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ.

