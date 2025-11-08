Доктор Марко обясни проблемите на Верстапен

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко обясни липсата на темпо при Макс Верстапен заради недостатъчното сцепление, което има RB21 в средния сектор на „Интерлагос“.

Макс остана 6-и в квалификацията за спринта и в решителните обиколки остана далеч от темпото на победителя Ландо Норис, когато пилотите караха с меките сликове.

„В първия и третия сектори Макс е в рамките на стотни от секундата – обясни доктор Марко пред австрийската телевизия ORF. – Във втория сектор, където са повечето завои, ние просто нямаме необходимото притискане и механично сцепление. Така че не виждам особени възможности за нас в спринта, освен ако не завали дъжд.“

В квалификацията Макс остана на 0,377 секунди зад Норис, което е голяма разлика в късата обиколка на „Интерлагос“.

„Губим четири десети за сравнително кратко време и не можем да подобрим сцеплението, което има колата. Със средно твърдите гуми беше по-добре, но тук аеродинамичното притискане е решаващо и при нас нещо не работи както трябва“, допълни доктор Марко.

