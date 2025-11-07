Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

  • 7 ное 2025 | 21:35
  • 476
  • 0
Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

Макс Верстапен не остана много доволен от поведението на своя RB21 по време на квалификацията за спринта на пистата „Интерлагос“ в Бразилия.

В нея световният шампион се класира едва шести, а пред медиите заяви, че днес той просто е нямал сцепление, което се е виждало най-много във втория сектор на трасето. Нидерландецът също така коментира и своите шансове за силен резултат в спринта, който може да се проведе на дъжд.

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

„Много вибрации в колата. Доста проблеми с управлението. Не е това, което искаме. Освен това не ни достига и сцепление, средният сектор е ужасен, не мога да накарам колата да завие, но и не мога да разчитам на задните гуми. Доста зле, бих казал, но каквото-такова.

„Не знам какво ще стане. Ясно е, че нещо не ни достига. Не очаквам изведнъж да станем много по-добри на мокрото, но ще видим утре“, каза Верстапен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 4039
  • 0
Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

  • 7 ное 2025 | 19:51
  • 5424
  • 4
Алпин: Талантът, а не парите осигуриха мястото на Франко

Алпин: Талантът, а не парите осигуриха мястото на Франко

  • 7 ное 2025 | 19:29
  • 688
  • 0
Алонсо: Ситуацията в Макларън е различна от тази през 2007

Алонсо: Ситуацията в Макларън е различна от тази през 2007

  • 7 ное 2025 | 19:08
  • 3761
  • 0
Джордж Ръсел с интересно предсказание за изпреварванията във Формула 1 догодина

Джордж Ръсел с интересно предсказание за изпреварванията във Формула 1 догодина

  • 7 ное 2025 | 18:34
  • 1442
  • 0
Баная и Акоста най-близо до Маркес в Португалия

Баная и Акоста най-близо до Маркес в Португалия

  • 7 ное 2025 | 18:19
  • 1754
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 33597
  • 87
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 35379
  • 42
Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

  • 7 ное 2025 | 22:34
  • 2305
  • 0
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 4039
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 51172
  • 76
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 33427
  • 11