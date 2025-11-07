Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

Макс Верстапен не остана много доволен от поведението на своя RB21 по време на квалификацията за спринта на пистата „Интерлагос“ в Бразилия.

В нея световният шампион се класира едва шести, а пред медиите заяви, че днес той просто е нямал сцепление, което се е виждало най-много във втория сектор на трасето. Нидерландецът също така коментира и своите шансове за силен резултат в спринта, който може да се проведе на дъжд.

„Много вибрации в колата. Доста проблеми с управлението. Не е това, което искаме. Освен това не ни достига и сцепление, средният сектор е ужасен, не мога да накарам колата да завие, но и не мога да разчитам на задните гуми. Доста зле, бих казал, но каквото-такова.



„Не знам какво ще стане. Ясно е, че нещо не ни достига. Не очаквам изведнъж да станем много по-добри на мокрото, но ще видим утре“, каза Верстапен.

