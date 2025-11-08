Нови пет вълнуващи срещи във Втора лига

Днес предстои да се изиграят още пет срещи от 15-ия кръг на Втора лига. Два от отборите в най-добра форма - Локомотив (Горна Оряховица) и Лудогорец II се изправят един срещу друг, а Пирин ще търси завръщане на победния път с домакинство на Спортист (Своге).
Намиращите се в опасната зона на класирането Беласица и Севлиево ще премерят сили в оспорван дуел за трите точки, а другите два мача от програмата противопоставят Черноморец (Бургас) - Марек и Хебър - Етър.
Втора лига, XV кръг:
7 ноември, петък, 14:30 ч.:
ЦСКА II 0:1 Миньор (Перник)
0:1 Преслав Йорданов (23)
Миньоро удари дубъла на ЦСКА в дебюта на Владо Манчев
8 ноември, събота, 14:30 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) - Лудогорец II
Пирин (Благоевград) - Спортист (Своге)
9 ноември, неделя, 14:30 ч.:
Вихрен (Сандански) - Янтра (Габрово)
10 ноември, понеделник, 17:30 ч.: