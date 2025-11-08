Популярни
Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
Нови пет вълнуващи срещи във Втора лига

  • 8 ное 2025 | 10:58
  • 1250
  • 0

Днес предстои да се изиграят още пет срещи от 15-ия кръг на Втора лига. Два от отборите в най-добра форма - Локомотив (Горна Оряховица) и Лудогорец II се изправят един срещу друг, а Пирин ще търси завръщане на победния път с домакинство на Спортист (Своге).

Намиращите се в опасната зона на класирането Беласица и Севлиево ще премерят сили в оспорван дуел за трите точки, а другите два мача от програмата противопоставят Черноморец (Бургас) - Марек и Хебър - Етър.

Втора лига, XV кръг:

7 ноември, петък, 14:30 ч.:

ЦСКА II 0:1 Миньор (Перник)

0:1 Преслав Йорданов (23)

Миньоро удари дубъла на ЦСКА в дебюта на Владо Манчев

8 ноември, събота, 14:30 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Лудогорец II

Пирин (Благоевград) - Спортист (Своге)

Хебър (Пазарджик) - Етър

Черноморец (Бургас) - Марек

Беласица - Севлиево

9 ноември, неделя, 14:30 ч.:

Вихрен (Сандански) - Янтра (Габрово)

10 ноември, понеделник, 17:30 ч.:

Дунав (Русе) - Фратрия

