Хебър удари Етър за едно полувреме

  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  • 8 ное 2025 | 16:40
Хебър (Пазарджик) победи с 2:0 Етър в двубой от 15-ия кръг на Втора лига. И двете попадения “гробарите” реализираха през първата част и продължиха серията си от четири поредни мача без загуба.

Янко Ангелов откри в 14-ата минута, а Станислав Маламов удвои в 36-ата. През втората част Етър не успя да върне гол и така пазарджиклии се поздравиха с успеха.

Хебър вече е с 19 точки и изкачва до седмото място в класирането. Великотърновци са с 13 пункта на 13-ото място и са непосредствено над опасната черта.

