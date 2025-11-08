Хебър удари Етър за едно полувреме

Хебър (Пазарджик) победи с 2:0 Етър в двубой от 15-ия кръг на Втора лига. И двете попадения “гробарите” реализираха през първата част и продължиха серията си от четири поредни мача без загуба.

Янко Ангелов откри в 14-ата минута, а Станислав Маламов удвои в 36-ата. През втората част Етър не успя да върне гол и така пазарджиклии се поздравиха с успеха.

Хебър вече е с 19 точки и изкачва до седмото място в класирането. Великотърновци са с 13 пункта на 13-ото място и са непосредствено над опасната черта.