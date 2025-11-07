Миньоро удари дубъла на ЦСКА в дебюта на Владо Манчев

Миньор (Перник) спечели гостуването си на ЦСКА II от 15-ия кръг на Втора лига. "Чуковете" надвиха с минималното 1:0 "армейците" в дебюта на новия си треньор Владимир Манчев, който за последно водеше именно дублиращия отбор на "червените".

Преслав Йорданов отбеляза единствения гол в мача в 23-тата минута. В самия край на първото полувреме Марк-Емилио Папазов беше близо до изравнителното попадение, но ударът му от фал срещна страничната греда.

По този начин серията на ЦСКА II от осем поредни двубоя без загуба приключи. Миньоро пък се завърна на победния път, след като преди това беше записал четири поражения и едно реми.

"Армейците" остават на петото място в класирането, а перничани се изкачиха до осмата позиция.

