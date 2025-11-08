Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Лесна победа за Нъгетс над Уориърс с Йокич като главен герой

  • 8 ное 2025 | 08:54
  • 520
  • 0
Денвър Нъгетс се възползваха от отсъствието на Стеф Къри и с изключителен Никола Йокич надделяха убедително над Голдън Стейт Уориърс със 129:104.

Отборът от Денвър беше впечатляващ и не остави никакви шансове за реакция на „воините“, подобрявайки рекорда си до 6-2, докато гостите паднаха до 5-5.

Никола Йокич за пореден път беше абсолютен доминант на паркета, флиртувайки с трипъл-дабъл. Сръбският център завърши мача с 29 точки, 9 борби и 9 асистенции, водейки отбора си до победа. Достоен негов поддръжник беше Джамал Мъри, който добави 23 точки и раздаде 8 асистенции.

За Уориърс, които играха без своя лидер Стеф Къри, отсъствието му беше повече от осезаемо. Без най-добрия си играч, те не успяха да покажат конкурентоспособност. От останалите се отличиха Дреймънд Грийн със 17 точки и Джими Бътлър с 16.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago

