Ръсел Уестбрук: Тръгнах си от Денвър, защото те не ме искаха

  • 4 ное 2025 | 16:08
  • 504
  • 1
Ръсел Уестбрук: Тръгнах си от Денвър, защото те не ме искаха

Ветеранът Ръсел Уестбрук заяви, че да откаже опцията в договора си и да напусне Денвър Нъгетс не е било негов избор, тъй като отборът не е искал да го задържи за още един сезон.

След изпълнено с неяснота относно бъдещето му люто, Уестбрук подписа със Сакраменто Кингс, за да започне 18-ия си сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Навършващият след седмица 37 години гард разкри причината да не остане в Денвър след победата на Нъгетс над Сакраменто със 130:124 като домакин. Той се отчете с 26 точки, 12 борби и 6 асистенции за Кингс.

"Истината е, че те не ме искаха обратно", каза Ръсел Уестбрук пред вестник The Denver Post.

"Не зависеше от мен. Такъв е бил Божият план. Трябва търпение. Нещата не зависеха от мен. Те не ме искаха, но всичко е наред, други ме пожелаха в състава си", коментира още гардът.

Той записа средно 13.3 точки, 4.9 борби и 6.1 асистенции през миналия сезон.

По повод представянето си в тима на "Златните буци" през сезон 2024/25 Уестбурк заяви: "Мисля, че беше страхотно, но явно други хора не са смятали така".

