Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ

Кръг №11 в Sesame Национална баскетболна лига продължава днес с две дербита от 13:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В Самоков, Рилски спортист приема Спартак Плевен. Домакините са със 7 победи и 2 поражения до момента в сметката си, а плевенчани имат 6 успеха и 3 поражения от началото на сезона.

В другия мач един срещу друг се изправят отборите на Ботев Враца и Балкан в "Арена Ботевград". Тимът от Враца, който е домакин в тази среща е с баланс 5-4 до този момент, а тимът воден от Васил Христов е записал 8 успеха и само едно поражение на този етап от първенството.