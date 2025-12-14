Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ

Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ

  • 14 дек 2025 | 10:34
  • 791
  • 0
Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ

Кръг №11 в Sesame Национална баскетболна лига продължава днес с две дербита от 13:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В Самоков, Рилски спортист приема Спартак Плевен. Домакините са със 7 победи и 2 поражения до момента в сметката си, а плевенчани имат 6 успеха и 3 поражения от началото на сезона.

В другия мач един срещу друг се изправят отборите на Ботев Враца и Балкан в "Арена Ботевград". Тимът от Враца, който е домакин в тази среща е с баланс 5-4 до този момент, а тимът воден от Васил Христов е записал 8 успеха и само едно поражение на този етап от първенството.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Берое се справи при домакинството си на Рилски спортист

Берое се справи при домакинството си на Рилски спортист

  • 13 дек 2025 | 20:12
  • 1200
  • 0
Партизан хвърли око на нов американски гард

Партизан хвърли око на нов американски гард

  • 13 дек 2025 | 16:49
  • 1021
  • 0
Топ 10 на моментите от кръг №15 в Евролигата

Топ 10 на моментите от кръг №15 в Евролигата

  • 13 дек 2025 | 15:43
  • 1040
  • 0
Какво се случва с класирането в Евролигата след 15 кръга

Какво се случва с класирането в Евролигата след 15 кръга

  • 13 дек 2025 | 15:26
  • 1020
  • 0
Променят излъчването на мачовете в неделя

Променят излъчването на мачовете в неделя

  • 13 дек 2025 | 13:47
  • 885
  • 0
Мартин Коцев пред Sportal.bg: Имахме лошо начало в новия ми отбор

Мартин Коцев пред Sportal.bg: Имахме лошо начало в новия ми отбор

  • 13 дек 2025 | 12:01
  • 1157
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е основният приоритет в селекцията на Левски

Ясен е основният приоритет в селекцията на Левски

  • 14 дек 2025 | 09:44
  • 6333
  • 4
Локомотив (Пловдив) с коварно препятствие за Купата

Локомотив (Пловдив) с коварно препятствие за Купата

  • 14 дек 2025 | 07:46
  • 4507
  • 1
Найденов се похвали с 8 постижения на ЦСКА 1948, накарал “футболните хора” да стават в 6 ч. сутринта

Найденов се похвали с 8 постижения на ЦСКА 1948, накарал “футболните хора” да стават в 6 ч. сутринта

  • 14 дек 2025 | 10:52
  • 767
  • 1
Историческо постижение за Салах

Историческо постижение за Салах

  • 14 дек 2025 | 08:15
  • 10509
  • 2
Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус

Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус

  • 14 дек 2025 | 10:24
  • 3536
  • 0