Майк Малоун няма търпение да поднови треньорската си кариера

Майкъл Малоун, бившият дългогодишен наставник на Денвър Нъгетс, сподели, че няма търпение да се върне към треньорската работа, след като прекара десетилетие на пейката в Колорадо. Малоун, който беше уволнен от Денвър през април тази година, сега работи за ESPN и подчерта, че иска да продължи треньорската си кариера.

"Определено не съм приключил с треньорската работа. Треньорството ми е в кръвта. Това съм наследил от баща си. Развълнуван съм да се върна, отново да застана до страничната линия и да обучавам другите. Обичам жена си, обичам децата си, обичам кучетата си, но наистина ми липсва този отборен дух, атмосферата в съблекалнята. Очаквам с нетърпение да се върна към това", коментира Майк Малоун.

Припомняме, че Малоун дебютира в НБА като старши треньор на Сакраменто Кингс през 2013 г., преди да поеме Денвър Нъгетс преди сезон 2015/16. По време на престоя си в Денвър той постигна резултат от 510 победи и 394 загуби (процент на успеваемост 59,4%). 54-годишният специалист също така изведе Нъгетс до резултат 44-36 в плейофите, което беше увенчано с първия шампионски пръстен в историята на клуба през 2023 г.

Снимки: Gettyimages