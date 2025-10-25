Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Майк Малоун няма търпение да поднови треньорската си кариера

Майк Малоун няма търпение да поднови треньорската си кариера

  • 25 окт 2025 | 12:53
  • 196
  • 0
Майк Малоун няма търпение да поднови треньорската си кариера

Майкъл Малоун, бившият дългогодишен наставник на Денвър Нъгетс, сподели, че няма търпение да се върне към треньорската работа, след като прекара десетилетие на пейката в Колорадо. Малоун, който беше уволнен от Денвър през април тази година, сега работи за ESPN и подчерта, че иска да продължи треньорската си кариера.

"Определено не съм приключил с треньорската работа. Треньорството ми е в кръвта. Това съм наследил от баща си. Развълнуван съм да се върна, отново да застана до страничната линия и да обучавам другите. Обичам жена си, обичам децата си, обичам кучетата си, но наистина ми липсва този отборен дух, атмосферата в съблекалнята. Очаквам с нетърпение да се върна към това", коментира Майк Малоун.

Припомняме, че Малоун дебютира в НБА като старши треньор на Сакраменто Кингс през 2013 г., преди да поеме Денвър Нъгетс преди сезон 2015/16. По време на престоя си в Денвър той постигна резултат от 510 победи и 394 загуби (процент на успеваемост 59,4%). 54-годишният специалист също така изведе Нъгетс до резултат 44-36 в плейофите, което беше увенчано с първия шампионски пръстен в историята на клуба през 2023 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

  • 25 окт 2025 | 09:49
  • 1012
  • 0
Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

  • 25 окт 2025 | 02:42
  • 1120
  • 0
Фенербахче спечели голямото турско дерби

Фенербахче спечели голямото турско дерби

  • 25 окт 2025 | 00:35
  • 1330
  • 0
Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

  • 25 окт 2025 | 00:24
  • 1515
  • 0
Апоел е сам на върха в Евролигата

Апоел е сам на върха в Евролигата

  • 25 окт 2025 | 00:01
  • 3210
  • 0
Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

  • 24 окт 2025 | 23:27
  • 3915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

  • 25 окт 2025 | 12:58
  • 1189
  • 1
Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 8388
  • 34
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 6486
  • 12
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 9369
  • 6
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 6726
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 10999
  • 9