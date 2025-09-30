Йокич иска в Нъгетс до края на кариерата си

Всички погледи бяха насочени към Никола Йокич по време на Медийния ден на Денвър Нъгетс. Трикратният MVP на НБА беше попитан за факта, че все още не е подписал нов договор, но даде най-ясния отговор. Той ще остане жител на Денвър завинаги...
„Сега не мисля за нов договор. Вярвам, че тези нови договори идват като награда и вече са нещо нормално в спорта, особено в НБА с увеличаването на тавана на заплатите. Планът ми е да остана завинаги в Нъгетс“, заяви сръбският център.
През миналия сезон в НБА Никола Йокич записа средно по 29.6 точки, 12.7 борби и 10.2 асистенции. Що се отнася до възнаграждението му, то възлиза на 55 милиона долара годишно през третата година от петгодишния му договор с Денвър Нъгетс.
Изказването на сръбската суперзвезда беше толкова ясно, че не остави място за никакви допълнителни въпроси от страна на представителите на пресата.
Снимки: Gettyimages