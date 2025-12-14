Джейлън Съгс ще бъде изследван за контузия

Гардът на Орландо Меджик Джейлън Съгс ще бъде изследван за контузия, след като напусна при загубата със 120:132 от Ню Йорк Никс в полуфинала на Изток в Купата на Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи ESPN.

24-годишният играч напусна терена след невероятно представяне в първото полувреме, в което отбеляза 25 точки. В третата четвърт Съгс получи травма в лявото бедро и не успя да остане на паркета. В следващите дни той ще бъде изследван, за да се установи колко дълго ще отсъства от игра.

"Това е най-неприятната част. Наистина се опитах да играя. Не искам да съм никъде другаде, освен на игрището, за да помагам на момчетата, особено в такъв оспорван мач. Но явно Бог има други планове и няма как да съм му ядосан", каза Съгс след срещата.

Избраният под №5 в драфта на НБА от 2021 година баскетболист е пропуснал поне 20 двубоя в три от първите си четири сезона в най-силното първенство в света. През настоящата кампания той отсъства през по-голямата част от октомври, след като не беше играл от януари заради контузия в коляното.

Този сезон Джейлън Съгс има средно по 15.4 точки, 4.8 асистенции и 3.7 борби на мач, което е близо до най-добрите му показатели в кариерата.

Орландо Меджик е с баланс от 15-11 и заема 5-ото място в Източната конференция.