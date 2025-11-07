Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кими Антонели: Жалко за грешката в края

Кими Антонели: Жалко за грешката в края

  • 7 ное 2025 | 21:57
  • 292
  • 0
Кими Антонели: Жалко за грешката в края

Андреа Кими Антонели ще стартира утрешния спринт на пистата „Интерлагос“ от втората позиция на стартовата решетка след страхотната квалификацията, която младокът на Мерцедес направи днес.

В нея той дори можеше да мисли за полпозишъна, но допусна неточност на излизането от последния реален завой на бразилското трасе в решителния си летящ тур. Въпреки това с времето си от първата си обиколка Антонели се класира на второто място и пред медиите той заяви, че от него може да се надява на силен резултат.

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

„Като цяло беше добра сесия. Жалко за грешката в края на втората обиколка с меките гуми, но все пак беше прилична обиколка, второ място. Ще имам за какво да се боря.

„Утре ще трябва да внимаваме с вятъра, той ще се върти много, така че очаквам много по-различни условия утре. Освен това износването на гумите е неизвестна, но ние ще се опитаме да сме готови за всичко, така че се надявам на добро състезание“, каза младият италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 4054
  • 0
Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

  • 7 ное 2025 | 19:51
  • 5428
  • 4
Алпин: Талантът, а не парите осигуриха мястото на Франко

Алпин: Талантът, а не парите осигуриха мястото на Франко

  • 7 ное 2025 | 19:29
  • 689
  • 0
Алонсо: Ситуацията в Макларън е различна от тази през 2007

Алонсо: Ситуацията в Макларън е различна от тази през 2007

  • 7 ное 2025 | 19:08
  • 3762
  • 0
Джордж Ръсел с интересно предсказание за изпреварванията във Формула 1 догодина

Джордж Ръсел с интересно предсказание за изпреварванията във Формула 1 догодина

  • 7 ное 2025 | 18:34
  • 1442
  • 0
Баная и Акоста най-близо до Маркес в Португалия

Баная и Акоста най-близо до Маркес в Португалия

  • 7 ное 2025 | 18:19
  • 1754
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 33610
  • 87
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 35391
  • 42
Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

  • 7 ное 2025 | 22:34
  • 2317
  • 0
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 4054
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 51192
  • 76
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 33432
  • 11