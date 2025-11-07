Кими Антонели: Жалко за грешката в края

Андреа Кими Антонели ще стартира утрешния спринт на пистата „Интерлагос“ от втората позиция на стартовата решетка след страхотната квалификацията, която младокът на Мерцедес направи днес.
В нея той дори можеше да мисли за полпозишъна, но допусна неточност на излизането от последния реален завой на бразилското трасе в решителния си летящ тур. Въпреки това с времето си от първата си обиколка Антонели се класира на второто място и пред медиите той заяви, че от него може да се надява на силен резултат.
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри
„Като цяло беше добра сесия. Жалко за грешката в края на втората обиколка с меките гуми, но все пак беше прилична обиколка, второ място. Ще имам за какво да се боря.
„Утре ще трябва да внимаваме с вятъра, той ще се върти много, така че очаквам много по-различни условия утре. Освен това износването на гумите е неизвестна, но ние ще се опитаме да сме готови за всичко, така че се надявам на добро състезание“, каза младият италианецът.
Снимки: Gettyimages