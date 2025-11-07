Пиастри: Днес се чувствах много по-добре спрямо последните състезания

Популярни
  7 ное 2025 | 21:48
Въпреки че не успя да се пребори за място на първата редица на стартовата решетка за утрешния спринт на пистата „Интерлагос“, Оскар Пиастри остана доволен от представянето си в рамките на петъчния ден на Гран При на Сао Пауло.

Доскорошният лидер в шампионата даде второ време в свободна тренировка, след което завърши трети в квалификацията преди спринтовата надпревара. След нея пилотът на Макларън заяви, че днес се е чувствал много по-добре в своя болид спрямо последните няколко състезания, в които той изоставаше малко повече от съотборника си Ландо Норис.

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри
„Меките гуми се оказаха малко по-различни от това, което очаквах. В първата обиколка имах няколко големи момента, което не беше идеално. Това беше жалко, но като цяло днес аз се чувствах много по-щастлив спрямо последните няколко седмици.

„Тренировката мина добре. В спринтовата квалификацията промених няколко неща, с които ми отне време да свикна отново. Като цяло съм доста доволен. Щях да се радвам на малко повече, но определено можем да се боря с това, с което разполагам, а в неделя ще има много повече точки.

„Утре ще бъде интересен ден. Нека да видим какво ще бъде времето. Аз ще се опитам да се възползвам от всички възможности, които се появят. Мисля, че темпото в колата е наистина добро, така че се надявам това да се превърне в добър резултат“, каза Пиастри.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

