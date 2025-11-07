Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с 5 от 5 в Русия

Световният вицешампион с България от първенството във Филипините Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) записаха 5-а поредна победа в Суперлигата на Русия.

Симеон Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 4-а поредна победа в Русия

Локомотив, който е воден от Пламен Константинов, надигра като гост Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:0 (29:27, 25:22, 25:18) в среща от 5-ия кръг на първенството.

По този начин Локомотив остава начело във временното класиране с 5 победи от 5 мача и 15 точки. В междинния 6-и кръг Николов и компания са домакини на коравия тим на Белогорие (Белгород). Срещата е в сряда (12 ноември) от 14,00 часа българско време.

Пламен Константинов отново заложи на основния стартов състав на Локомотив.

Мони Николов: Починах добре, мотивиран съм отново да печеля!

