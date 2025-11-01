Популярни
Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  Волейбол
  Симеон Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 4-а поредна победа в Русия

Симеон Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 4-а поредна победа в Русия

  • 1 ное 2025 | 15:41
  • 3313
  • 0

Световният вицешампион с България от първенството във Филипините Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) постигнаха 4-а поредна победа в Суперлигата на Русия.

Локомотив, който е воден от Пламен Константинов, срази у дома Газпром-Югра (Сургут) с 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) в мач от 4-ия кръг на първенството.

Така Локомотив остава начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки. В следващия 5-и кръг Николов и компания ще гостуват на Динамо-ЛО (Сосновий Бор). Срещата е в петък (7 ноември) от 18,00 часа българско време.

За разлика от предишния двубой, сега Пламен Константинов заложи на основния стартов състав на Локомотив.

Симеон Николов игра цял мач за домакините и записа едва една единствена точка от атака.

Симеон Николов получи най-високата оценка за играта си в мача - 6.6.

Омар Курбанонов реализира 16 точки (2 блока 4 аса, 59% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +9) за победата на Локомотив.

Иля Казаченков още 14 точки (1 блок, 2 аса и 50% ефективност в атака - +9) за успеха.

За тима на Газпром-Югра най-резултатен пък бе юношата на Локомотив Александър Костадинов с 13 точки.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ГАЗПРОМ-ЮГРА (СУРГУТ) 3:0 (25:22, 25:22, 25:23)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 1, Иля Казаченков 14, Омар Курбанов 16, Сам Деруу 12, Илияс Куркаев 7, Юрий Бражнюк 1 - Семьон Кривитченко-либеро (Михаил Вишняков 1, Сергей Мелкозьоров-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ГАЗПРОМ-ЮГРА: Слави Костадинов 4, Кирил Никифоров 3, Александър Костадинов 13, Алексей Родичев 4, Дмитрий Шевляков 8, Александър Ткачев 5 - Никита Вишневетский-либеро (Иван Демаков, Андрей Бобров 1, Максим Кирилов, Георгий Серов, Денис Литвинов 8, Александър Мойсеев-либеро)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ РУДАКОВ

Треньор: АЛЕКСАНДЪР ЧЕФРАНОВ.

