Мони Николов: Починах добре, мотивиран съм отново да печеля!

Световният вицешампион с България от първенството във Филипините Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) постигнаха 4-а поредна победа в Суперлигата на Русия.

Симеон Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 4-а поредна победа в Русия

Локомотив, който е воден от Пламен Константинов, срази у дома Газпром-Югра (Сургут) с 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) в мач от 4-ия кръг на първенството.

Симеон Николов игра цял мач за домакините и записа едва една единствена точка от атака. Николов получи най-високата оценка за играта си в мача - 6.6.

След срещата Мони Николов говори пред клубната медия, като демонстрира отлично настроение:

"Чувствам се добре. Починах хубаво и сега отново съм мотивиран да играя и да печеля мачове. Трябва да свикна малко с времето тук, но съм сигурен, че няма да има проблем."

"Топката е различна, не бях я виждал или докосвал преди, но е напълно нормална. След няколко тренировки всичко ще бъде наред. Арената в Новосибирск е много красива, цветовете са като българското знаме – бяло, зелено и червено. Изключително удобно е да се играе тук. Нямам търпение да изляза пред феновете за следващия мач. До скоро!“

На въпрос дали вече е научил нещо на руски, като изрично бе помолен без да казва ругатни, Николов отговори с усмивка:

"Как дела, я хочу пицца, спасибо, до свидания!"