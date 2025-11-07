Халф-бек на Ювентус: Спалети много се е променил след периода си в националния отбор

Халф-бекът на Ювентус Андреа Камбиазо даде обширно интервю пред “Гадзета дело спорт”, в което говори по различни теми, свързани със себе си и клуба.
Той започна с похвали по адрес на новия си треньор Лучано Спалети, когото познава още от съвместния им период в националния тим на Италия. “Спалети е чиста страст. Това го описва най-добре, но той е и много повече. Влиза в главата ти и установява връзка с теб. Понякога казва неща по много оригинален начин, но винаги стига до същественото. Само за няколко дни той донесе много нови идеи в тима. Много се е променил в сравнение със запознанството ни в националния отбор. Спалети се фокусира върху всеки детайл и върху всеки аспект от работата: от началния удар на мача, през изпълняването на удари след аут до хвърлянето на тъчове. Той изживява футбола 24 часа в денонощието. Мисля, че гледа хиляди мачове, а също така преподава футбол по модерен начин”, обясни Камбиазо.
Поливалентният играч също така се изказа ласкаво за двама от съотборниците си в атака - Душан Влахович и Едон Жегрова. “Душан е лидер и е някой, койго играе за и със отбора. Напоследък ми се струва по-спокоен, но никога не е спирал да показва своята отдаденост. За един нападател е важно да вкарва, а той продължава да бележи. Що се отнася до новите попълнения, всички те донесоха качество и професионализъм. Ако трябва да изтъкна някого от тях, бих избрал Едон. Той ме впечатли, когато играхме срещу Лил в Шампионската лига, като потвърди всичко, което си мислех за него. Спалети е прав - малкото му ускорение в ситуациите един срещу един е смъртоносно”, заяви той.
Камбиазо призна, че Наполи и Интер са фаворитите за Скудетото, но уточни, че Ювентус също е замесен в борбата за титлата в Серия "А". “Логично е да се каже, че сме в надпреварата за титлата. Когато Спалети ни го каза в съблекалнята на “Континаса”, всички ние го подкрепихме. Ето, че преди гостуването ни на Кремонезе бяхме на шест точки от върха, а сега сме на четири. Най-добре подготвени са Наполи и Интер. Едните са шампиони, а другите се доказаха като фаворити през последните години. Зад тях надпреварата е доста отворена, така че всичко може да се случи”, коментира италианският национал.
Той беше попитан и дали наистина е бил близо до трансфер в Манчестър Сити в началото на годината. “Имаше интерес през януари, но нищо повече. Никога не съм бил близо до напускане на Ювентус, нито съм твърдял, че го искам. Разбира се, че бях поласкан, но нищо повече. Хората казваха, че след това съм загубил мотивация, което ме дразнеше, но такъв е футболът. Беше ясно, че спадът във формата ми не беше свързано с отношението ми, но, честно казано, ако и аз бях фен, може би щях да си помисля същото”, добави 25-годишният играч.
Снимки: Gettyimages