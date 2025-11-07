Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Семейство Аниели не желае да продава акции на Ювентус

Семейство Аниели не желае да продава акции на Ювентус

  • 7 ное 2025 | 10:37
  • 519
  • 0

Семейство Аниели няма намерение да продава акции в Ювентус, но е отворено към сътрудничество с други инвеститори, заяви Джон Елкан, наследник на фамилията, след като групата за криптовалути “Тетер” натрупа значителен дял.

Елкан е изпълнителен директор на “Eксор”, холдинговата компания на семейство Аниели, чиито връзки с футболния клуб от Торино датират от 1923 година, когато Едоардо Аниели става председател. Именно “Ексор” е контролиращ акционер на "бианконерите". На въпрос дали оттам обмислят продажбата на акции на Ювентус, Елкан заяви пред “Ройтерс”, че фирмата няма намерение да го прави. "Оставаме напълно ангажирани с Ювентус и се гордеем, че сме негов контролиращ акционер повече от век", каза той.

“Тетер” натрупа дял от над 10 процента в клуба през тази година.  "Ние сме и винаги сме били отворени за конструктивни идеи от всички заинтересовани страни, които споделят нашата амбиция и страст към клуба", поясни Елкан, отваряйки вратата за евентуално сътрудничество с групата за криптовалути. В момента “Тетер” е вторият по големина акционер на Ювентус след “Ексор”, който притежава около 65 процента.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Архитектът на “Бернабеу”, който е фен на Барса, с интересни подробности за стадиона

Архитектът на “Бернабеу”, който е фен на Барса, с интересни подробности за стадиона

  • 7 ное 2025 | 09:27
  • 1394
  • 1
Германия няма да се кандидатира за домакин на клубния Мондиал през 2029 г.

Германия няма да се кандидатира за домакин на клубния Мондиал през 2029 г.

  • 7 ное 2025 | 08:03
  • 440
  • 0
Детройт попълни състава си с освободен от бившия отбор на Везенков

Детройт попълни състава си с освободен от бившия отбор на Везенков

  • 7 ное 2025 | 07:17
  • 548
  • 0
Президентът Коринтианс призова Депай да напусне хотелска стая за 40 хиляди евро!

Президентът Коринтианс призова Депай да напусне хотелска стая за 40 хиляди евро!

  • 7 ное 2025 | 06:52
  • 15076
  • 4
Жесток скандал между Лех и Райо заради... съблекалнята!

Жесток скандал между Лех и Райо заради... съблекалнята!

  • 7 ное 2025 | 05:45
  • 9638
  • 5
Гуардиола за Ливърпул: Няма смисъл да се казва колко са добри, да играеш срещу тях е удоволствие

Гуардиола за Ливърпул: Няма смисъл да се казва колко са добри, да играеш срещу тях е удоволствие

  • 7 ное 2025 | 05:16
  • 2538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 4405
  • 3
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 7110
  • 20
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 1321
  • 0
Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

  • 7 ное 2025 | 11:16
  • 2673
  • 0
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

  • 7 ное 2025 | 10:28
  • 5333
  • 10
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 5421
  • 2