Семейство Аниели не желае да продава акции на Ювентус

Семейство Аниели няма намерение да продава акции в Ювентус, но е отворено към сътрудничество с други инвеститори, заяви Джон Елкан, наследник на фамилията, след като групата за криптовалути “Тетер” натрупа значителен дял.

Елкан е изпълнителен директор на “Eксор”, холдинговата компания на семейство Аниели, чиито връзки с футболния клуб от Торино датират от 1923 година, когато Едоардо Аниели става председател. Именно “Ексор” е контролиращ акционер на "бианконерите". На въпрос дали оттам обмислят продажбата на акции на Ювентус, Елкан заяви пред “Ройтерс”, че фирмата няма намерение да го прави. "Оставаме напълно ангажирани с Ювентус и се гордеем, че сме негов контролиращ акционер повече от век", каза той.

“Тетер” натрупа дял от над 10 процента в клуба през тази година. "Ние сме и винаги сме били отворени за конструктивни идеи от всички заинтересовани страни, които споделят нашата амбиция и страст към клуба", поясни Елкан, отваряйки вратата за евентуално сътрудничество с групата за криптовалути. В момента “Тетер” е вторият по големина акционер на Ювентус след “Ексор”, който притежава около 65 процента.

Снимки: Imago