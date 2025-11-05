Популярни
Спалети: Щеше да е прекалено рисковано, ако бяхме по-агресивни

  • 5 ное 2025 | 02:15
  • 98
  • 0

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети направи равносметка на мача със Спортинг (Лисабон) от четвъртия кръг в Шампионската лига, завършил 1:1.

„Спортинг е много добър отбор, който играе атакуващ и качествен футбол. Началото беше трудно, но след това поехме контрол над мача“, заяви Спалети.

Куп пропуски оставиха Ювентус без победа в Шампионската лига
Куп пропуски оставиха Ювентус без победа в Шампионската лига

„Губехме топката твърде често, а когато си я връщахме, не се възползвахме добре от нея. Като цяло показахме добра игра. Това, което ми дава увереност, е, че разполагаме със силни играчи с добри качества", сподели Спалети.

„Да играем прекалено агресивно срещу тях щеше да е рисковано. Правилно постъпихме, като ги лишихме от владение, но често им връщахме топката. Трябва да подобрим този аспект от играта си. Освен това, на няколко пъти направихме неуспешни завършващи подавания“, допълни опитният специалист.

Снимки: Gettyimages

