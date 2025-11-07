Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Нито един отбор не прави промени по своята кола за Гран При на Сао Пауло

Нито един отбор не прави промени по своята кола за Гран При на Сао Пауло

  • 7 ное 2025 | 15:40
  • 249
  • 0

Нито един отбор не декларира подобрения по своята кола преди началото на уикенда за Гран При на Сао Пауло, което се случва за първи път от началото на сезон 2025 във Формула 1.

Това не е изненадващо предвид факта, че се приближаваме към края на кампанията, а от догодина в световния шампионат в сила ще бъде изцяло нов технически правилник. Въпреки това тимовете няма да използват колите си в спецификацията, в която те го сториха в Мексико преди две седмици.

Заради високата надморска височина на „Ерманос Родригес“ в Мексико отборите винаги залагат на максимално големи отвори за охлаждане на своите коли, което няма да е нужно на „Интерлагос“. Бразилското трасе е второто най-високоразположено в календара, но неговата надморска височина е с близо 1500 метра по-ниска от тази на „Ерманос Родригес“, което прави задачата на отборите много по-лесна.

Отделно по-сгъстеният въздух им позволява да използват по-малки крила спрямо тези, които видяхме в Мексико преди две седмици. Всички отбори обаче ще направят тези промени, използвайки компоненти, които са дебютирали по-рано през сезона.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Imago

