  3. Канкунен за удара на Рованпера: Случва се

Канкунен за удара на Рованпера: Случва се

  • 7 ное 2025 | 15:29
Заместник-шефът на тима на Тойота в Световния рали шампионат (WRC) Юха Канкунен реагира изключително спокойно на инцидента на Кале Рованпера в третата отсечка на рали “Япония”, след който двукратният световен шампион загуби над 5 минути и завърши деня на 17-о място.

“Случват се такива неща. Но Кале може да се опита да спечели максималните 10 точки в неделя - обясни Канкунен. - Да кажем, че в момента Себастиен Ожие и Елфин Еванс имат малък аванс на тяхна страна. Те са в добра позиция и се справят отлично.”

Преди рали “Япония” начело в класирането на WRC беше Еванс, а на 13 точки от него са Рованпера и Ожие, като след азиатското асфалтово рали до края на сезона остава само едно състезание - новото “Саудитска Арабия” на макадам.

“Ако се върнем към сезона, Еванс печели точки във всяко едно състезание. Той е фаворитът, ако искаш да си на върха на класирането, той си е заслужил тази позиция - допълни Канкунен. - Себ не ме изненадва, той знае какво трябва да направи. В хода на сезона той става все по-силен. Тук за победата ще се бори и Такамото Кацута, който винаги е бил бърз в домашното си състезание и сега се забавлява и се бори в челото.”

