Мареска: За мен днес беше играта ни в наказателното поле

Енцо Мареска говори след равенството 2:2, което направи неговият Челси с тима на Карабах в срещата от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига. Мениджърът на лондончани бе запитан защо направи цели седем промени в състава си и дали все още натоварването от дългия сезон покрай Световното клубно първенство влияят върху футболистите му.

“Мисля, че вече много пъти се опитах да обясня това. Тази вечер искахме да дадем почивка на Енцо Фернандес, Мойзес Кайседо, Мало Гюсто и останалите играчи, защото не могат да играят на всеки три дни. Те трябва да се възстановят от миналия сезон и както казахте, Световното клубно първенство има голямо влияние. Опитваме се да ротираме – когато печелим, никой не говори за това. Знам, че когато губим, всички са фокусирани върху това и сега, мисля, е важно да се възстановим за събота и да се върнем на терена.”, започна Мареска.

🚨⚠️ Maresca: “We feel a shame for Romeo Lavia. He's not able to be fit for a long, long period”.



“We will see now. It's too early to understand what kind of injury. I think it's his quad”, says via @BobbyVincentFL. pic.twitter.com/OLwgoQRrfp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2025

Наставникът на световните клубни шампиони бе запитан и дали планира да използва повече играчи, които да влизат като резерви за напред.

“Не са те, всички са. Отново, мисля, че започнахме добре: контролирахме играта, вкарахме гол, а след това, след като допуснахме първия гол, четири или пет минути по-късно, не помня точно, допуснахме втория. Така че става все по-трудно. През второто полувреме, според мен, играхме много по-добре, отколкото през първото. Но, отново, всеки мач е шанс за всеки да покаже защо е тук”, каза Мареска.

Гол на бивш играч на Черно море помогна на Карабах да стигне до равенство срещу Челси

След това мениджърът коментира и представянето на съперника от Карабах.

“Те са добър отбор, вече казах преди няколко дни, добри са, в добра позиция са. Особено трудно е да се играе срещу тях у дома”, каза още Мареска.

С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

Италианският специалист коментира и това дали неговият отбор е пострадал в отбрана заради някои грешки на по-неопитните футболисти.

“Не, мисля, че вече казах, че основната разлика за мен днес беше играта ни в наказателното поле. Допуснахме глупав гол, според мен. Колкото и пъти да влизахме в наказателното им поле, не бяхме достатъчно хладнокръвни. Така че това е основната разлика за мен”, продължи Мареска.

Накрая мениджърът на лондончани бе запитан и защо неговите футболисти са били прекалено разточителни по отношение владеенето на топката.

“Мисля, че Карабах пресираше добре, но имахме и много положения, предвид начина, по който се опитвахме да изградим атаките си. Мисля, че има области, в които можем да се подобрим, но като цяло мисля, че показахме някои добри неща”, завърши Мареска.