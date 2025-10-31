Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пирели завърши тестовете на гумите си за 2026 година

Пирели завърши тестовете на гумите си за 2026 година

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 179
  • 0

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели завърши тестовата програма, която имаше за цел да развие новите за 2026 година продукти, с които италианската компания ще снабдява отборите.

Финалните два дни на изпитания се проведоха на пистата „Ерманос Родригес“ в Мексико по-рано тази седмица. В тях участие взеха отборите на Заубер с Габриел Бортолето и Мерцедес в Валтери Ботас и Фредерик Вести. Бортолето беше на пистата във вторник, а Ботас и Вести в сряда

Тримата се фокусираха върху по-меките модели от гамата на Пирели – C3, C4, С5 и С6. В рамките на двата дни бяха завъртяни общо 197 обиколки или 1 278 километра, в които Пирели да събере данни за своите продукти в различни серии от обиколки – къси с малко гориво и дълги с повече гориво.

Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен
Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен

С теста в Мексико завърши и развитието на гумите за сезон 2026, които ще са с по-малък диаметър и ще бъдат по-тесни спрямо настоящите продукти на италианската компания. Всички тестове до момент бяха слепи за отборите, но това ще се промени на 9 декември, когато те ще имат шанса да изпробват финалните продукти на Пирели за сезон 2026 по време на еднодневия тест на „Яс Марина“ в Абу Даби.

Снимки: Pirelli

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Себ Ожие: Битката за титлата продължава

Себ Ожие: Битката за титлата продължава

  • 31 окт 2025 | 15:18
  • 175
  • 0
Вилньов: Хамилтън най-накрая започна да уважава Верстапен

Вилньов: Хамилтън най-накрая започна да уважава Верстапен

  • 31 окт 2025 | 14:49
  • 2081
  • 1
Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

  • 31 окт 2025 | 14:12
  • 1349
  • 0
Ферари удължи договора на един от победителите си в Льо Ман

Ферари удължи договора на един от победителите си в Льо Ман

  • 31 окт 2025 | 13:57
  • 364
  • 0
Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

  • 30 окт 2025 | 16:39
  • 2989
  • 3
Джордж Ръсел обясни как се е справил със слуховете за Верстапен

Джордж Ръсел обясни как се е справил със слуховете за Верстапен

  • 30 окт 2025 | 16:09
  • 2709
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

  • 31 окт 2025 | 15:47
  • 1042
  • 4
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 33477
  • 138
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 25619
  • 3
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 22079
  • 14
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6948
  • 5
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 3444
  • 0