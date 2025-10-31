Пирели завърши тестовете на гумите си за 2026 година

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели завърши тестовата програма, която имаше за цел да развие новите за 2026 година продукти, с които италианската компания ще снабдява отборите.

Финалните два дни на изпитания се проведоха на пистата „Ерманос Родригес“ в Мексико по-рано тази седмица. В тях участие взеха отборите на Заубер с Габриел Бортолето и Мерцедес в Валтери Ботас и Фредерик Вести. Бортолето беше на пистата във вторник, а Ботас и Вести в сряда

Тримата се фокусираха върху по-меките модели от гамата на Пирели – C3, C4, С5 и С6. В рамките на двата дни бяха завъртяни общо 197 обиколки или 1 278 километра, в които Пирели да събере данни за своите продукти в различни серии от обиколки – къси с малко гориво и дълги с повече гориво.

Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен

С теста в Мексико завърши и развитието на гумите за сезон 2026, които ще са с по-малък диаметър и ще бъдат по-тесни спрямо настоящите продукти на италианската компания. Всички тестове до момент бяха слепи за отборите, но това ще се промени на 9 декември, когато те ще имат шанса да изпробват финалните продукти на Пирели за сезон 2026 по време на еднодневия тест на „Яс Марина“ в Абу Даби.

Снимки: Pirelli