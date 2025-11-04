Буфон разкри как Гатузо е бил избран за селекционер и как се е стигнало до раздялата със Спалети

Отговорникът за делегацията на националния отбор на Италия Джанлуиджи Буфон посочи защо не напусна поста си след детронирането на “Скуадра адзура” още в 1/8-финалите на Евро 2024. Легендарният вратар също така обсъди как през това лято в италианския лагер са решили да се разделят със селекционера Лучано Спалети и да назначат на негово място Дженаро Гатузо.

“Имах някои съмнения, което е нормално след едно разочарование. Силата на състава обаче ме убеди да остана. Разполагаме с играчи с голяма стойност. Също така в момент на голямо объркване намерихме силата да покажем, че имаме независимостта да взимаме решения, които първоначално могат да се виждат в негативна светлина. Това е най-добрият начин да действаш във футбола. Това не означава, че винаги взимаш най-добрите решения, но може би те са правилните.

Назначаването на Гатузо беше спонтанен и инстинктивен избор. Клаудио Раниери направи своята оценка за живота си в миналото, настоящето и бъдещето, което според мен беше напълно разбираемо. Той не се почувства готов да се присъедини към проекта, така че имахме още четири-пет имена. Ако имаш чувствителността да разбираш колектива, с който работиш, осъзнаваш, че някои треньори са по-подходящи за даден отбор. Не става въпрос за по-добри или по-лоши, а за по-подходящи. Президентът Габриеле Гравина веднага хареса идеята за Гатузо, а аз съм убеден, че е правилният избор. Това не означава, че всички проблеми са разрешени.

Спалети? Единственото нещо, което не сработи добре, беше Европейското първенство. Дотогава сигналите бяха добри, включително в мача ни с Украйна. Имаше някои неща, по време на Европейското, които трябваше да бъдат преразгледани, но той също го осъзнаваше. Крайният резултат беше поради малшанс с програмата за световните квалификации. Още първият мач с Норвегия беше като финал - решаващ сблъсък срещу един от тимовете в най-добра форма в Европа. Освен това имахме петима играчи, които бяха играли финал в Шампионската лига само три дни преди това, а също така имахме двама-трима отсъстващи. Загубихме тежко, но имахме и няколко оръжия. Тъй като това беше толкова деликатен мач, който беше загубен по такъв начин, това изигра ключова роля”, сподели Буфон пред Viva El Futbol.

