Артета: Като цяло имахме много добра вечер

Микел Артета коментира успеха с 3:0 на водения от него Арсенал в срещата от 4-ия кръг на основната схема в Шампионската лига срещу тима на Славия (Прага).

Десетата поредна победа запази перфектния статут на Арсенал в ШЛ, играч на "топчиите" влезе в историята

“Беше труден мач. Славия играха много интензивно, вертикално и бяха много добри в това, което правиха”, каза Артета.

Благодарение на трите точки “артилеристите” излязоха начело във временното класиране. Така нагличаните и Байерн (Мюнхен) остават единствените отбори без грешка до момента, като в края на ноември двата тима ще се срещнат помежду си.

“Използвахме създадените от нас положения много ефективно, не позволихме на противниците си да създадат нито една голова възможност и като цяло имахме много добра вечер”, каза още Артета.

Накрая специалистът проговори и за влиянието от липсата на Виктор Гьокереш.

“Липсваше ни Гьокереш, както и другите ни нападатели. Микел Мерино пое контрола над мача, отбеляза два гола и се представи страхотно“, завърши Артета.