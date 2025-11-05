Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Като цяло имахме много добра вечер

Артета: Като цяло имахме много добра вечер

  • 5 ное 2025 | 01:31
  • 211
  • 0

Микел Артета коментира успеха с 3:0 на водения от него Арсенал в срещата от 4-ия кръг на основната схема в Шампионската лига срещу тима на Славия (Прага).

Десетата поредна победа запази перфектния статут на Арсенал в ШЛ, играч на "топчиите" влезе в историята
Десетата поредна победа запази перфектния статут на Арсенал в ШЛ, играч на "топчиите" влезе в историята

“Беше труден мач. Славия играха много интензивно, вертикално и бяха много добри в това, което правиха”, каза Артета.

Благодарение на трите точки “артилеристите” излязоха начело във временното класиране. Така нагличаните и Байерн (Мюнхен) остават единствените отбори без грешка до момента, като в края на ноември двата тима ще се срещнат помежду си.

“Използвахме създадените от нас положения много ефективно, не позволихме на противниците си да създадат нито една голова възможност и като цяло имахме много добра вечер”, каза още Артета.

Накрая специалистът проговори и за влиянието от липсата на Виктор Гьокереш.

Шампионската лига отново не разочарова
Шампионската лига отново не разочарова

“Липсваше ни Гьокереш, както и другите ни нападатели. Микел Мерино пое контрола над мача, отбеляза два гола и се представи страхотно“, завърши Артета.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Виртц е предпочитал Реал Мадрид пред Ливърпул

Виртц е предпочитал Реал Мадрид пред Ливърпул

  • 4 ное 2025 | 21:16
  • 2353
  • 2
Карвахал: Ще се завърна в игра, когато съм готов на 100%

Карвахал: Ще се завърна в игра, когато съм готов на 100%

  • 4 ное 2025 | 21:07
  • 1200
  • 1
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 16721
  • 9
Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

Флик: Не можем да се сравняваме с миналия сезон, тогава разполагахме със здрави Ямал, Рафиня и Лева

  • 4 ное 2025 | 21:03
  • 7524
  • 8
Куп пропуски оставиха Ювентус без победа в Шампионската лига

Куп пропуски оставиха Ювентус без победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 23:52
  • 8394
  • 5
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 20618
  • 336
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново не разочарова

Шампионската лига отново не разочарова

  • 5 ное 2025 | 00:05
  • 27356
  • 9
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 20618
  • 336
Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 21:26
  • 31419
  • 10
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 16721
  • 9
Куп пропуски оставиха Ювентус без победа в Шампионската лига

Куп пропуски оставиха Ювентус без победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 23:52
  • 8394
  • 5
Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 34675
  • 108