Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия

Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия

  • 7 ное 2025 | 13:50
  • 387
  • 1
Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия
Слушай на живо
Слушай на живо: Турция - България

Националният отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 9 ноември, в "efbet Национална футболна база" в Бояна, където ще стартира подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия. На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) селекцията на Александър Димитров ще се изправи срещу Турция в Бурса на стадион "Ататюрк", а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион "Васил Левски" в последния си двубой от тези квалификации.

Националният отбор ще отлети за Бурса в петък, 14 ноември, с чартърен полет от летище "Васил Левски" - София в 9:30 ч. Същия ден в 19:00 ч. местно време (18:00 ч. българско) на стадион "Ататюрк" ще се състои пресконференцията на България, а половин час по-късно – в 19:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) - ще започне официалната тренировка. Първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за представителите на медиите. "Лъвовете" ще се завърнат на родна земя веднага след мача с Турция.

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

В понеделник, 17 ноември, от 17:00 ч. селекционерът на Грузия Вили Саньол ще даде своята пресконференция в зала "Родина" на стадион "Васил Левски". В 17:30 ч. започва тренировката на грузинската селекция, като първият четвърт час ще бъде достъпен за журналисти.

Пресконференцията на Александър Димитров ще стартира в 19:30 ч., а в 20:00 ч. започва и официалната тренировка на българската селекция, като отново първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за медии.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

  • 7 ное 2025 | 09:27
  • 3625
  • 10
Левскарите също организират шествие преди Вечното дерби

Левскарите също организират шествие преди Вечното дерби

  • 7 ное 2025 | 09:19
  • 2913
  • 15
Добромир Дафинов: Да вземем максимума

Добромир Дафинов: Да вземем максимума

  • 7 ное 2025 | 08:36
  • 613
  • 0
Валентин Пейчев: Играем добре, но не вкарваме

Валентин Пейчев: Играем добре, но не вкарваме

  • 7 ное 2025 | 08:33
  • 525
  • 1
Живко Бояджиев: Полезно е да се надиграваме с опитните

Живко Бояджиев: Полезно е да се надиграваме с опитните

  • 7 ное 2025 | 08:30
  • 443
  • 0
Йордан Миленов: Добри са, но ще воюваме за точките

Йордан Миленов: Добри са, но ще воюваме за точките

  • 7 ное 2025 | 08:25
  • 417
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Септември

Спартак (Варна) 0:0 Септември

  • 7 ное 2025 | 15:00
  • 1557
  • 1
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 24987
  • 52
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 22141
  • 58
Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

  • 7 ное 2025 | 14:47
  • 1459
  • 0
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 4742
  • 4
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

  • 7 ное 2025 | 10:28
  • 12845
  • 21