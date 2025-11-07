Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Слушай на живо: Турция - България

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия. На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) България гостува на Турция в Бурса на стадион “Ататюрк”, а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион “Васил Левски”.

Най-любопитна изглежда ситуацията при вратарския пост, където Светослав Вуцов от Левски реши да се откаже от участието си, а Иван Дюлгеров от молдовския Шериф получи тежка контузия. В състава е повикан младият страж Алекс Божев, който е част от чешкия гранд Славия (Прага), но играе за момента единствено за дубъла на тима. Последният му мач във втора чешка дивизия пък е в края на Септември. Също така с повиквателна е и вратарят на Ботев (Враца) Димитър Евтимов, който и преди е бил част от националния отбор, но не е записвал мач. Традиционно в състава е Димитър Митов от Абърдийн, а от предните квалификации липсва стражът на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари

Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници

Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)

Полузащитници

Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели

Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце)