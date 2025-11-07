Популярни
38 години по-късно: Ботев (Враца) отново има играч в представителния отбор на България

  7 ное 2025
38 години по-късно: Ботев (Враца) отново има играч в представителния отбор на България
Вратарят на Ботев (Враца) Димитър Евтимов получи повиквателна за националния отбор за предстоящите световни квалификации с Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември), като по този начин прекъсна 38-годишната пауза за тима от Северозапада без футболист в представителната селекция на България.

Илия Войнов е последният активен състезател, играл за врачани, който е викан при "лъвовете". Това се случва на 11 ноември 1987 г. за евроквалификацията с Шотландия, загубена от нашите с 0:1, а това поражение ни коства класиране за финалите в Германия. 

През този сезон Евтимов е бил под рамката във всичките 14 шампионатни срещи на Ботев. В тях той записа 6 "сухи мрежи" и допусна 13 гола. И преди 32-годишният страж е получавал повиквателна за мъжкия отбор на България, но все още очаква своя дебют. Той има мачове за младежката ни формация и за юношеската до 19 г.

