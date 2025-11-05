Билетите за България - Грузия вече са в продажба

Слушай на живо: България - Грузия

От днес в продажба са билетите за предстоящата световна квалификация между България и Грузия на 18 ноември от 21:45 ч. на стадион "Васил Левски" в София. От БФС правят важно уточнение, че пропуските за срещата ще бъдат персонализирани и на стадиона ще се влиза само срещу предоставен документ за самоличност.

Всеки привърженик, желаещ да се сдобие с входен талон за двубоя, ще трябва да предостави своето име и фамилия при закупуването на билета, който впоследствие ще бъде изпратен на предварително посочен имейл.

България се смъкна до 91-во място в ранглистата на ФИФА, още 9 надолу и оставаме без право на глас за "Златната топка"

При влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

В деня на мача (18 ноември) запалянковците ще може да закупят пропуски за срещата и от билетните каси на стадион "Васил Левски", които са разположени пред централния вход на ул. "Гурко". Те ще отворят в 10:00 ч. и ще работят до края на първото полувреме на мача. Феновете, които си закупят билети оттам, ще трябва също да предоставят своите две имена.