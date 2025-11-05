Популярни
Билетите за България - Грузия вече са в продажба

  • 5 ное 2025 | 14:11
  • 462
  • 0
От днес в продажба са билетите за предстоящата световна квалификация между България и Грузия на 18 ноември от 21:45 ч. на стадион "Васил Левски" в София. От БФС правят важно уточнение, че пропуските за срещата ще бъдат персонализирани и на стадиона ще се влиза само срещу предоставен документ за самоличност.

Всеки привърженик, желаещ да се сдобие с входен талон за двубоя, ще трябва да предостави своето име и фамилия при закупуването на билета, който впоследствие ще бъде изпратен на предварително посочен имейл.

При влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

В деня на мача (18 ноември) запалянковците ще може да закупят пропуски за срещата и от билетните каси на стадион "Васил Левски", които са разположени пред централния вход на ул. "Гурко". Те ще отворят в 10:00 ч. и ще работят до края на първото полувреме на мача. Феновете, които си закупят билети оттам, ще трябва също да предоставят своите две имена.

