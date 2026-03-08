Популярни
Макс Верстапен: Не се насладих на състезанието

  • 8 март 2026 | 08:48
  • 1109
  • 1

Макс Верстапен направи много силно първо състезание за сезона във Формула 1, в което прогресира с цели 14 позиции, за да финишира шести в Гран При на Австралия.

Въпреки това четирикратният световен шампион заяви, че не се е насладил на надпреварата в Мелбърн. По неговите думи почти всичките му изпреварвания в началото са били само протоколни, защото той се борел с много по-бавни коли и битката не е била честна.

„Не, не се насладих. Изпреварванията бяха забавни, но аз се борих с коли, които са с две секунди по-бавни. За мен това беше просто изчистване на трафика. Звучи странно, но така го виждам. Не беше много честна битка, така че аз се опитах да си проправя път пред средата на колоната възможно най-чисто и да вляза в ритъм.

„Но имахме много голяма деградация. Имахме голям грейнинг на гумите, което компрометира много нашето състезание. Мислехме, че твърдите гуми ще са по-добри за нас, но, за съжаление, днес те не работеха.

„Мерцедес ще са бързи навсякъде, с Макларън не знам как ще е. По време на тестовете в Бахрейн тя бяха по-бързи, трудно е да се каже. Ще гледаме писта за писта. В крайна сметка няма значение дали сме трети, или четвърти, нашата цел е върхът. Опитваме се да работим спокойно. Надявам се да съкратим разликата в хода на сезона, защото в момента тя е доста голяма“, обясни Верстапен, коментирайки разпределението на силите във Формула 1 в момента.

Снимки: Gettyimages

