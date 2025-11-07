Популярни
  Компани: Предпочитам да спечеля финал, отколкото да поставя рекорд

Компани: Предпочитам да спечеля финал, отколкото да поставя рекорд

  • 7 ное 2025 | 12:15
Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани беше категоричен, че не се интересува, че неговият тим може да постави пореден рекорд през този сезон. Ако баварците спечелят гостуването си на Унион (Берлин), белгийският специалист ще изравни върховото постижение на Джосеп Гуардиола от десет поредни успеха от старта на даден сезон в Бундеслигата.

“Не се фокусирам върху рекордите. Предпочитам да спечеля финал, отколкото да поставя рекорд. Ние обаче спечелихме доста мачове, което се дължи на нашия манталитет. Да победиш в 16 поредни мача би трябвало да ти дава увереност. Много пъти съм казвал, че Пеп е изиграл доста важна роля в за кариерата ми като футболист и развитието ми като треньор. От лятото насам не сме си говорили много. Той е наистина зает в опитите си да се върне на върха в Премиър лийг. Ние обаче редовно поддържаме контакт, така че в даден момент отново ще се чуем. Разбира се, продължавам да следя Манчестър Сити, като искам тимът да спечели първенството и да бъде успешен.

Силата на Унион като домакини са толкова очевидна. Те са компактен тим, всичките им играчи са силни в единоборствата и в тичането, имат голм опит, защитават се супер при центриранията и веднага те поставят под напрежение, когато владееш топката. Подобни са на Кьолн, защото имат сходни колективни силни страни - много са смели и компактни. Също така нападателите им бележат много голове. Имат и голяма самоувереност, а предвид ремито им срещу нас миналия сезон, те ще са напълно мотивирани. Това ще бъде вълнуващо предизвикателство като мача ни с Пари Сен Жермен. Така че трябва да се подготвим психически за това. Само Рафаел Герейро имаше някои малки проблеми след двубоя с Байер (Леверкузен), така че решихме утре той да си почине, за да се възстанови. Това обаче е само предпазна мярка”, коментира Компани на пресконференцията си преди утрешната среща.

