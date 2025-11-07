Добромир Димитров е все по-близо до III кръг на Шампионската лига

Разпределителят Добромир Димитров и тимът на Гуагуас Лас Палмас стартираха с успех втори кръг на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Серхио Мигел Камареро отбор надигра гръцкия Олимпиакос Пирея с 3:1 (25:20, 18:25, 25:18, 26:24) в първия мач помежду им, изигран в зала "Мелина Меркури" в Рентис.

Реваншът е на 12 ноември (сряда), от 21:00 часа наше време в Лас Палмас.

При нова победа Димитров и съотборниците му продължават към трети кръг, където ще играят срещу победителя от двойката Левски София - МОК Мурса Осиек.

