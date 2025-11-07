Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров е все по-близо до III кръг на Шампионската лига

Добромир Димитров е все по-близо до III кръг на Шампионската лига

  • 7 ное 2025 | 10:57
  • 308
  • 0
Добромир Димитров е все по-близо до III кръг на Шампионската лига

Разпределителят Добромир Димитров и тимът на Гуагуас Лас Палмас стартираха с успех втори кръг на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Серхио Мигел Камареро отбор надигра гръцкия Олимпиакос Пирея с 3:1 (25:20, 18:25, 25:18, 26:24) в първия мач помежду им, изигран в зала "Мелина Меркури" в Рентис.

Реваншът е на 12 ноември (сряда), от 21:00 часа наше време в Лас Палмас.

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

При нова победа Димитров и съотборниците му продължават към трети кръг, където ще играят срещу победителя от двойката Левски София - МОК Мурса Осиек.

Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата
Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Волейбол

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 21507
  • 3
Боре Кьосев: Измиха автобуса на ЦСКА с червено вино

Боре Кьосев: Измиха автобуса на ЦСКА с червено вино

  • 6 ное 2025 | 18:23
  • 12267
  • 2
Димитър Димитров със 7 точки, ОК Сейвингс Банк пропусна победа

Димитър Димитров със 7 точки, ОК Сейвингс Банк пропусна победа

  • 6 ное 2025 | 18:18
  • 1055
  • 0
Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата

Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата

  • 6 ное 2025 | 17:54
  • 11150
  • 3
Николай Желязков: Трябва ни победа срещу Осиек и в София

Николай Желязков: Трябва ни победа срещу Осиек и в София

  • 6 ное 2025 | 17:27
  • 929
  • 0
Хебър домакинства на Град в София

Хебър домакинства на Град в София

  • 6 ное 2025 | 16:47
  • 1013
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 4529
  • 3
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 7185
  • 20
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 1336
  • 0
Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

  • 7 ное 2025 | 11:16
  • 2704
  • 0
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

  • 7 ное 2025 | 10:28
  • 5362
  • 10
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 5433
  • 2