Емери: Допуснахме повече шансове от планираното, но като цяло доминирахме

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери заяви след домакинската победа с 2:0 над Макаби (Тел Авив) в турнира Лига Европа, че тимът му е допуснал противникът да стигне до повече шансове от планираното.

"Допуснахме да имат повече шансове, отколкото планирахме. Те искаха да постигнат нещо тук и играха много концентрирано. Като цяло доминирахме, разчитайки на нашата страст и опит в Европа", коментира Емери, цитиран от TNT Sports. Попитан за отношението на отбора си на почивката и това, което е казал на футболистите си, испанският специалист обясни: "Не се разочаровайте, опитайте се да играете с по-голяма страст. Ще направим по-добро второ полувреме. И това беше много добре, защото имаме нужда от играчи, които вкарват голове. Донийл Мален вкарва, Оли Уоткинс също, а Ян Маатсен добавя качество в наказателното поле и също може да бележи."

Двете попадения за английския състав срещу Макаби реализираха Маатсен в първата минута на добавеното време на първата част и Мален от дузпа в 59-ата минута.

