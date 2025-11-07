Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Емери: Допуснахме повече шансове от планираното, но като цяло доминирахме

Емери: Допуснахме повече шансове от планираното, но като цяло доминирахме

  • 7 ное 2025 | 10:42
  • 458
  • 0

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери заяви след домакинската победа с 2:0 над Макаби (Тел Авив) в турнира Лига Европа, че тимът му е допуснал противникът да стигне до повече шансове от планираното.

Астън Вила удари Макаби в мач с огромно политическо напрежение
Астън Вила удари Макаби в мач с огромно политическо напрежение

"Допуснахме да имат повече шансове, отколкото планирахме. Те искаха да постигнат нещо тук и играха много концентрирано. Като цяло доминирахме, разчитайки на нашата страст и опит в Европа", коментира Емери, цитиран от TNT Sports. Попитан за отношението на отбора си на почивката и това, което е казал на футболистите си, испанският специалист обясни: "Не се разочаровайте, опитайте се да играете с по-голяма страст. Ще направим по-добро второ полувреме. И това беше много добре, защото имаме нужда от играчи, които вкарват голове. Донийл Мален вкарва, Оли Уоткинс също, а Ян Маатсен добавя качество в наказателното поле и също може да бележи."

Двете попадения за английския състав срещу Макаби реализираха Маатсен в първата минута на добавеното време на първата част и Мален от дузпа в 59-ата минута.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Архитектът на “Бернабеу”, който е фен на Барса, с интересни подробности за стадиона

Архитектът на “Бернабеу”, който е фен на Барса, с интересни подробности за стадиона

  • 7 ное 2025 | 09:27
  • 1394
  • 1
Германия няма да се кандидатира за домакин на клубния Мондиал през 2029 г.

Германия няма да се кандидатира за домакин на клубния Мондиал през 2029 г.

  • 7 ное 2025 | 08:03
  • 440
  • 0
Детройт попълни състава си с освободен от бившия отбор на Везенков

Детройт попълни състава си с освободен от бившия отбор на Везенков

  • 7 ное 2025 | 07:17
  • 548
  • 0
Президентът Коринтианс призова Депай да напусне хотелска стая за 40 хиляди евро!

Президентът Коринтианс призова Депай да напусне хотелска стая за 40 хиляди евро!

  • 7 ное 2025 | 06:52
  • 15078
  • 4
Жесток скандал между Лех и Райо заради... съблекалнята!

Жесток скандал между Лех и Райо заради... съблекалнята!

  • 7 ное 2025 | 05:45
  • 9638
  • 5
Гуардиола за Ливърпул: Няма смисъл да се казва колко са добри, да играеш срещу тях е удоволствие

Гуардиола за Ливърпул: Няма смисъл да се казва колко са добри, да играеш срещу тях е удоволствие

  • 7 ное 2025 | 05:16
  • 2538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 4417
  • 3
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 7121
  • 20
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 1323
  • 0
Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

  • 7 ное 2025 | 11:16
  • 2681
  • 0
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

  • 7 ное 2025 | 10:28
  • 5336
  • 10
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 5422
  • 2