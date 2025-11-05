Популярни
Ланс Строл с годишна заплата 12 милиона долара

  • 5 ное 2025 | 17:22
Тимът на Астън Мартин във Формула 1 няма практика да коментира информациите за това какви заплати получават пилотите на тима Фернандо Алонсо и Ланс Строл. Но годишният отчет на акционерното дружество, което е шапката на отбора, разкри поне частично тези разходи.

Ланс Строл, който е син на собственика на тима, е получил годишна заплата за сезон 2024 във Формула 1 в размер на 12,3 милиона долара. Парите са изплатени на компанията, която управлява кариерата на Ланс Golden Eagle Racing, а не са преведени директно на Строл-младши. За сравнение, през 2023 година тимът е платил на същата компания 5,6 милиона долара за услугите на Ланс.

В отчета се казва, че в тези малко над 12 милиона долара влиза не само заплатата на Ланс, но и разходите за неговия треньор, физиотерапевт и „други услуги“. В същото време, Golden Eagle Racing е и спонсор на тима на Астън Мартин срещу 500 000 долара годишно през 2024.

Заплатата на Алонсо не е отразена в публикуваните документи, но в тях присъства информацията, че и двамата пилоти на тима са получили служебни автомобили за целия срок на договорите им с Астън Мартин.

Снимки: Imago

