Ланс Строл с годишна заплата 12 милиона долара

Тимът на Астън Мартин във Формула 1 няма практика да коментира информациите за това какви заплати получават пилотите на тима Фернандо Алонсо и Ланс Строл. Но годишният отчет на акционерното дружество, което е шапката на отбора, разкри поне частично тези разходи.

Ланс Строл, който е син на собственика на тима, е получил годишна заплата за сезон 2024 във Формула 1 в размер на 12,3 милиона долара. Парите са изплатени на компанията, която управлява кариерата на Ланс Golden Eagle Racing, а не са преведени директно на Строл-младши. За сравнение, през 2023 година тимът е платил на същата компания 5,6 милиона долара за услугите на Ланс.

Get ready for race week. ✅



Shop team merchandise using the link below:https://t.co/ODT01snSNG pic.twitter.com/a3uJJ90Vpx — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 3, 2025

Шумахер: Пиастри и Леклер отиват в Астън Мартин

В отчета се казва, че в тези малко над 12 милиона долара влиза не само заплатата на Ланс, но и разходите за неговия треньор, физиотерапевт и „други услуги“. В същото време, Golden Eagle Racing е и спонсор на тима на Астън Мартин срещу 500 000 долара годишно през 2024.

Заплатата на Алонсо не е отразена в публикуваните документи, но в тях присъства информацията, че и двамата пилоти на тима са получили служебни автомобили за целия срок на договорите им с Астън Мартин.

Механиците на Ред Бул сменят гуми в пълен мрак

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago