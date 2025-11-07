Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  • 7 ное 2025 | 08:03
  • 199
  • 0
Германия няма да се кандидатира за домакин на клубния Мондиал през 2029 г.

Германия няма да се кандидатира за домакин на Световното клубно първенство за мъже през 2029 година, заявиха от местната футболна федерация.

Концентрираме се "единствено и изключително върху кандидатурата за женското Европейско първенство през 2029 година, заяви говорител на централата пред ДПА.

Порталът The Athletic, собственост на New York Times, съобщи, че Германия е проявила интерес към клубния шампионат пред ФИФА. Бразилия е една от нациите, които искат да приемат турнира.

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

Разширеният формат на Световното клубно първенство през юни и юли в САЩ беше широко критикуван в Германия поради опасения от преумора на футболистите.

Домакинът на женския Европейски шампионат след четири години трябва да бъде избран на 3 декември. Италия, Полша и съвместна кандидатура на Дания и Швеция също са в надпреварата.

