Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 2467
  • 4
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА обмисля провеждане на Световното клубно първенство на всеки две години, считано от 2029-а натам. Това твърди английското издание “Гардиън”. Както е известно, през това лято за първи път турнирът се проведе в разширен формат с участието на 32 отбора. Според сегашния регламент надпреварата ще се провежда на всеки четири години, като следващото издание е именно през 2029-а. Идеята на силните фигури в световната футболна централа е след това да има ново издание през 2031 година.

Според “Гардиън” от ФИФА планират да премахнат мачовете на националните отбори през юни, за да освободят място в календара. Много е вероятно обаче УЕФА да се възпротиви, защото именно по това време се играят финалите на Лигата на нациите.

Другата идея е да се преосмислят критериите за класиране, да се премахне ограничението от два отбора от една страна. Заради него шампионите на Англия, Испания и Италия - Ливърпул, Барселона и Наполи, така и не взеха участие в турнира през това лято. В този контекст се обмисля увеличение на броя на участниците от 32 на 48 отбора.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

  • 18 авг 2025 | 13:51
  • 1246
  • 0
Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

  • 18 авг 2025 | 13:49
  • 652
  • 0
Нотингам Форест представи новия нападател

Нотингам Форест представи новия нападател

  • 18 авг 2025 | 13:47
  • 1046
  • 0
Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

  • 18 авг 2025 | 13:37
  • 1166
  • 4
Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

  • 18 авг 2025 | 13:29
  • 554
  • 0
Наполи търси нов нападател заради Лукаку

Наполи търси нов нападател заради Лукаку

  • 18 авг 2025 | 13:06
  • 1512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 7997
  • 23
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 9641
  • 21
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 12304
  • 9
БФС загуби дело за много пари в КАС

БФС загуби дело за много пари в КАС

  • 18 авг 2025 | 14:23
  • 1463
  • 0
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 17951
  • 6