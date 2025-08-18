ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА обмисля провеждане на Световното клубно първенство на всеки две години, считано от 2029-а натам. Това твърди английското издание “Гардиън”. Както е известно, през това лято за първи път турнирът се проведе в разширен формат с участието на 32 отбора. Според сегашния регламент надпреварата ще се провежда на всеки четири години, като следващото издание е именно през 2029-а. Идеята на силните фигури в световната футболна централа е след това да има ново издание през 2031 година.

Според “Гардиън” от ФИФА планират да премахнат мачовете на националните отбори през юни, за да освободят място в календара. Много е вероятно обаче УЕФА да се възпротиви, защото именно по това време се играят финалите на Лигата на нациите.

Другата идея е да се преосмислят критериите за класиране, да се премахне ограничението от два отбора от една страна. Заради него шампионите на Англия, Испания и Италия - Ливърпул, Барселона и Наполи, така и не взеха участие в турнира през това лято. В този контекст се обмисля увеличение на броя на участниците от 32 на 48 отбора.

FIFA willing to explore biennial Club World Cup, with the international match calendar facing a major shake-up after 2030. June international break could be sacrificed to ease congestion in a move that would be resisted by UEFA. | The Guardian https://t.co/jCdjeeQrv1 — Matt Hughes (@MattHughesMedia) August 18, 2025