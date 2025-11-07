Венцеслав Иванов: Миналата година ние бяхме в сегашното положение на Троян

Утре, Ком (Берковица) гостува в Троян на едноименния тим. Срещата е от осмия кръг на Северозападната Трета лига.

„Миналата година ние бяхме в сегашното положение на Троян. Като новак, тогава играехме с огромно желание, но не се получаваше. Сега Троян прави същото, но резултатите му не са добри. Предстоящият мач е от най-трудните за нас. Очаквам да запазим същото отношение, като това, което показахме в последния ни двубой срещу лидера Академик (Свищов). Целта е да победим“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.