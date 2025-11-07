Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ком (Берковица)
  3. Венцеслав Иванов: Миналата година ние бяхме в сегашното положение на Троян

Венцеслав Иванов: Миналата година ние бяхме в сегашното положение на Троян

  • 7 ное 2025 | 08:00
  • 183
  • 0
Венцеслав Иванов: Миналата година ние бяхме в сегашното положение на Троян

Утре, Ком (Берковица) гостува в Троян на едноименния тим. Срещата е от осмия кръг на Северозападната Трета лига.

„Миналата година ние бяхме в сегашното положение на Троян. Като новак, тогава играехме с огромно желание, но не се получаваше. Сега Троян прави същото, но резултатите му не са добри. Предстоящият мач е от най-трудните за нас. Очаквам да запазим същото отношение, като това, което показахме в последния ни двубой срещу лидера Академик (Свищов). Целта е да победим“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

  • 7 ное 2025 | 00:49
  • 1002
  • 4
Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

  • 7 ное 2025 | 00:44
  • 813
  • 0
Сон: Малко сме изнервени

Сон: Малко сме изнервени

  • 7 ное 2025 | 00:28
  • 1106
  • 0
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 29269
  • 15
Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

  • 7 ное 2025 | 00:09
  • 776
  • 2
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 50769
  • 255
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 50769
  • 255
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 2963
  • 1
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

  • 7 ное 2025 | 07:45
  • 891
  • 1
Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

  • 7 ное 2025 | 07:59
  • 1868
  • 3
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 29269
  • 15
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 28983
  • 1