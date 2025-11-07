Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе разочарован от загубата с 1:3 от Ференцварош в Лига Европа. Полузащитникът смята, че края на мача е бил по-силен от първото полувреме за “орлите” и се надява, че срещу Арда след няколко дни, отборът ще покаже това лице.

“В последните 20 минути имахме ситуации, но видяхте една контраатака ни пречупи. Треньорите ще кажат къде сме сбъркали и в другите мачове ще изглеждаме по-добре. Мисля, че 0:1 за първото полувреме бе добре, защото те имаха доста ситуации. Да се надяваме, че още в мача с Арда ще покажем по-доброто лице от края на мача днес”, каза Чочев.