  Sportal.bg
  Лудогорец
  Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

  • 7 ное 2025 | 00:09
  • 249
  • 0

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе разочарован от загубата с 1:3 от Ференцварош в Лига Европа. Полузащитникът смята, че края на мача е бил по-силен от първото полувреме за “орлите” и се надява, че срещу Арда след няколко дни, отборът ще покаже това лице.

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

“В последните 20 минути имахме ситуации, но видяхте една контраатака ни пречупи. Треньорите ще кажат къде сме сбъркали и в другите мачове ще изглеждаме по-добре. Мисля, че 0:1 за първото полувреме бе добре, защото те имаха доста ситуации. Да се надяваме, че още в мача с Арда ще покажем по-доброто лице от края на мача днес”, каза Чочев.

