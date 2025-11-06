Сабаленка играе за победи, не заради наградния фонд!

Четирикратната шампионка в турнири от “Големия шлем” Арина Сабаленка, отговори на въпрос дали ще бъде допълнително мотивирана от увеличения награден фонд от над 5,2 млн долара във финалите на WTA за 2025 г..

„Не, никога не мисля за такива неща, когато играя тенис. Просто обичам този спорт, обичам да се състезавам. Тази награда със сигурност е фантастичен бонус, но основният ми приоритет винаги е бил да дам всичко от себе си, за да могат хората да се радват да ме гледат как играя тенис и самия спорт... Това е всичко, нищо повече“, коментира беларуската състезателка.