„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

В поредното издание на предаването „Лигата на талантите“ основен акцент беше поставен върху темата за съдийството във футбола и усилията на Българския футболен съюз да привлече ново поколение арбитри. Гости в студиото бяха представителят на СК към БФС Ангел Ангелов и международният асистент съдия Мартин Венев – фигури с богат опит и авторитет, които споделиха повече за стартиралата кампания за набиране на млади съдии в цялата страна.

„Ще работим в много направления, вече се опитваме да достигнем до всички спортни училища в България, за да търсим следващите таланти в съдийство. Искаме да обърнем внимание и към всички футболно школи, защото съм сигурен, че има и там млади момчета, които проявяват любопитство и желание да бъдат и от другата страна на футболния терен“, разкри Ангелов.

Двамата гости разказаха за трудния, но вдъхновяващ път, който всеки млад арбитър трябва да извърви, за да стигне до професионалното ниво. „Пътят не е лесен, но пък е много приятен смело мога да твърдя. Започва се от детски мачове, първо трябва да се запишат на курс, който е няколко седмици. Най-добрите съдии са лектори. След което се преминава един физически норматив, също така и теоретичен. И започват от най-ниските групи. Много са стъпките, но определено човек ако обича футбола това би му доставило удоволствие. Смело мога да твърдя, че добрия футбол без добри съдии няма как да просъществува“, подчерта Ангелов.

Мартин Венев обърна внимание на нуждата от повече доверие и подкрепа към младите съдии.

„Никога не съм отказал на някой млад съдия помощ, говорим си, даваме си съвети, защото съдийството е точно като живота. Учиш се докато си на терена. Мисля че това е пътят, който иска да се развива, да иска да говори с нас. Да му помагаме, защото няма никъде написана книга как да свириш мач. То си е прекалено сложно нещо, за да бъде разбрано от няколко мача само“, сподели той.

Кампанията на футболната централа цели не само да увеличи броя на съдиите, но и да промени нагласата към тази професия често подложена на натиск и критика. Какво още споделиха специалистите – можете да видите във видеото.