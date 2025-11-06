ФИФА обяви номинираните за наградите "The Best", ПСЖ и Барселона доминират, Винисиус няма да може да защити приза

Световната футболна федерация ФИФА официално представи списъците с футболисти, които ще се борят за престижните награди "The Best". Тазгодишните основни отличия включват категории за най-добър играч и най-добра състезателка, най-добър вратар при мъжете и жените, както и най-добър треньор в мъжкия и женския футбол.
Номинираните футболисти присъстват в списъка на база представянето си за периода от 11.08.2024 г. до 02.08.2025 г. За наградата гласуват капитани на националните отбори, журналисти, треньори и фенове, като всяка част от техните гласове представлява 25% от вота. Процесът по гласуване, който ще определи победителите във всяка категория, стартира днес и приключва на 28 ноември.
Логично футболисти на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен и Барселона доминират в класацията на ФИФА за футболист на годината. Парижани имат четири представителя, като сред тях са носителят на "Златната топка" Усман Дембеле и съотборниците му Витиня, Ашраф Хакими и Нуно Мендеш. От Барселона пък са номинирани подгласника на Дембеле Ламин Ямал, Рафиня и Педри. Сред номинираните са още звездите на Реал Мадрид, Байерн (Мюнхен) и Ливърпул Килиан Мбапе, Хари Кейн и Мохамед Салах, както и Коул Палмър от световния клубен шампион Челси.
Прави впечатление, че в класацията не попада миналогодишният победител Винисиус Жуниор от Реал Мадрид. който няма да може да защити трофея си.
Номинирани за наградата The Best на ФИФА за най-добър футболист:
Усман Дембеле, Франция и Пари Сен Жермен
Ашраф Хакими, Мароко и Пари Сен Жермен
Хари Кейн, Англия и Байерн (Мюнхен)
Килиан Мбапе, Франция и Реал Мадрид
Нуно Мендеш, Португалия и Пари Сен Жермен
Коул Палмър, Англия и Челси
Педри, Испания и Барселона
Рафиня, Бразилия и Барселона
Мохамед Салах, Египет и Ливърпул
Витиня, Португалия и Пари Сен Жермен
Ламин Ямал, Испания и Барселона
В номинациите за най-добър треньор в мъжкия футбол попадат наставниците на ПСЖ и Барселона Луис Енрике и Ханзи Флик, които спечелиха по три трофея през миналата кампания. Сред номинираните са още мениджърите на Ливърпул, Арсенал и Челси Арне Слот, Микел Артета и Енцо Мареска, както и селекционерите на Португалия и Мексико Роберто Мартинес и Хавиер Агире.
Номинирани за наградата The Best на ФИФА за най-добър треньор в мъжкия футбол:
Хавиер Агире, Мексико
Микел Артета, Арсенал
Луис Енрике, Пари Сен Жермен
Ханзи Флик, Барселона
Енцо Мареска, Челси
Роберто Мартинес, Португалия
Арне Слот, Ливърпул
Вратарите на ПСЖ и Барселона Джанлуиджи Донарума (б.ред. - който вече е в Манчестър Сити) и Войчех Шчесни са сред номинираните от ФИФА и за най-добър футболист на този пост. Претенденти за приза са още Алисон Бекер, Тибо Куртоа, Мануел Нойер, Емилиано Мартинес, Давид Рая и Ян Зомер.
Номинирани за наградата The Best на ФИФА за най-добър вратар :
Алисон Бекер, Бразилия и Ливърпул
Тибо Куртоа, Белгия и Реал Мадрид
Джанлуиджи Донарума, Италия и Пари Сен Жермен/Манчестър Сити
Емилиано Мартинес, Аржентина и Астън Вила
Мануел Нойер, Германия и Байерн (Мюнхен)
Давид Рая, Испания и Арсенал
Ян Зомер, Швейцария и Интер
Войчех Шчесни, Полша и Барселона
Разбира се, ФИФА обяви и още номинирани, сред които класации за най-добър защитник, полузащитник и нападател. Сред по-любопитните имена, които не са номинирани за футболист на годината на световната футболна федерация, но пък присъстват за най-добри атакуващи, са мегазвездите и ветерани Лионел Меси и Кристиано Роналдо, миналогодишният победител Винисиус Жуниор и голаджията на Манчестър Сити Ерлинг Холанд. Сред претендентите са още Хвича Кварацхелия, Брадли Баркола и Дезире Дуе от ПСЖ, както и Роберт Левандовски от Барселона.