ФИФА обяви номинираните за наградите "The Best", ПСЖ и Барселона доминират, Винисиус няма да може да защити приза

Световната футболна федерация ФИФА официално представи списъците с футболисти, които ще се борят за престижните награди "The Best". Тазгодишните основни отличия включват категории за най-добър играч и най-добра състезателка, най-добър вратар при мъжете и жените, както и най-добър треньор в мъжкия и женския футбол.

Номинираните футболисти присъстват в списъка на база представянето си за периода от 11.08.2024 г. до 02.08.2025 г. За наградата гласуват капитани на националните отбори, журналисти, треньори и фенове, като всяка част от техните гласове представлява 25% от вота. Процесът по гласуване, който ще определи победителите във всяка категория, стартира днес и приключва на 28 ноември.

Four PSG players have been nominated for The Best FIFA Men’s Player of the Year ⭐ pic.twitter.com/vDKOw4gJpJ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 6, 2025

Логично футболисти на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен и Барселона доминират в класацията на ФИФА за футболист на годината. Парижани имат четири представителя, като сред тях са носителят на "Златната топка" Усман Дембеле и съотборниците му Витиня, Ашраф Хакими и Нуно Мендеш. От Барселона пък са номинирани подгласника на Дембеле Ламин Ямал, Рафиня и Педри. Сред номинираните са още звездите на Реал Мадрид, Байерн (Мюнхен) и Ливърпул Килиан Мбапе, Хари Кейн и Мохамед Салах, както и Коул Палмър от световния клубен шампион Челси.

Прави впечатление, че в класацията не попада миналогодишният победител Винисиус Жуниор от Реал Мадрид. който няма да може да защити трофея си.

Номинирани за наградата The Best на ФИФА за най-добър футболист :



Усман Дембеле, Франция и Пари Сен Жермен

Ашраф Хакими, Мароко и Пари Сен Жермен

Хари Кейн, Англия и Байерн (Мюнхен)

Килиан Мбапе, Франция и Реал Мадрид

Нуно Мендеш, Португалия и Пари Сен Жермен

Коул Палмър, Англия и Челси

Педри, Испания и Барселона

Рафиня, Бразилия и Барселона

Мохамед Салах, Египет и Ливърпул

Витиня, Португалия и Пари Сен Жермен

Ламин Ямал, Испания и Барселона

⭐ Your nominees for #TheBest FIFA Men's Player 2025.



🗳️ Cast your vote now! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

В номинациите за най-добър треньор в мъжкия футбол попадат наставниците на ПСЖ и Барселона Луис Енрике и Ханзи Флик, които спечелиха по три трофея през миналата кампания. Сред номинираните са още мениджърите на Ливърпул, Арсенал и Челси Арне Слот, Микел Артета и Енцо Мареска, както и селекционерите на Португалия и Мексико Роберто Мартинес и Хавиер Агире.

Номинирани за наградата The Best на ФИФА за най-добър треньор в мъжкия футбол:



Хавиер Агире, Мексико

Микел Артета, Арсенал

Луис Енрике, Пари Сен Жермен

Ханзи Флик, Барселона

Енцо Мареска, Челси

Роберто Мартинес, Португалия

Арне Слот, Ливърпул

Who deserves to be #TheBest FIFA Men's Coach 2025? 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

Вратарите на ПСЖ и Барселона Джанлуиджи Донарума (б.ред. - който вече е в Манчестър Сити) и Войчех Шчесни са сред номинираните от ФИФА и за най-добър футболист на този пост. Претенденти за приза са още Алисон Бекер, Тибо Куртоа, Мануел Нойер, Емилиано Мартинес, Давид Рая и Ян Зомер.

Номинирани за наградата The Best на ФИФА за най-добър вратар :



Алисон Бекер, Бразилия и Ливърпул

Тибо Куртоа, Белгия и Реал Мадрид

Джанлуиджи Донарума, Италия и Пари Сен Жермен/Манчестър Сити

Емилиано Мартинес, Аржентина и Астън Вила

Мануел Нойер, Германия и Байерн (Мюнхен)

Давид Рая, Испания и Арсенал

Ян Зомер, Швейцария и Интер

Войчех Шчесни, Полша и Барселона

Who has been #TheBest FIFA Men's Goalkeeper in 2025? 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

Разбира се, ФИФА обяви и още номинирани, сред които класации за най-добър защитник, полузащитник и нападател. Сред по-любопитните имена, които не са номинирани за футболист на годината на световната футболна федерация, но пък присъстват за най-добри атакуващи, са мегазвездите и ветерани Лионел Меси и Кристиано Роналдо, миналогодишният победител Винисиус Жуниор и голаджията на Манчестър Сити Ерлинг Холанд. Сред претендентите са още Хвича Кварацхелия, Брадли Баркола и Дезире Дуе от ПСЖ, както и Роберт Левандовски от Барселона.

👕 Your nominees for #TheBest FIFA Men's 11.



Who's getting your vote? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025