Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА с нов формат на Купата на АСЕАН и петгодишен договор

ФИФА с нов формат на Купата на АСЕАН и петгодишен договор

  • 27 окт 2025 | 00:38
  • 209
  • 0
ФИФА с нов формат на Купата на АСЕАН и петгодишен договор

Световната федерация по футбол ФИФА и организацията на страните от Югоизточна Азия АСЕАН подписаха обновен Меморандум за разбирателство на 47-ата среща на върха на АСЕАН, която се провежда в Куала Лумпур. Меморандумът е за срок от пет години и засяга провеждането на турнира за Купата на АСЕАН в нов формат, който е вдъхновен от турнира за Арабската купа, която също ФИФА подпомага, за да развива регионалния футбол.

Договорът между двете организации беше подписан от Джани Инфантино от страна на световния футбол и Као Ким Хурн – генерален секретар на АСЕАН.

Турнирът остава да се провежда на всеки две години. Тъй като страните в региона са 11, до момента първенството беше в две групи по 5 отбора и един предварителен кръг. От ФИФА предложиха турнирът да бъде с 12 отбора – всички 11 страни и един гостуващ състав.

"Новото споразумение между ФИФА и АСЕАН ще гарантира, че и двете организации могат да помогнат за промяната, като използват футбола като средство, което носи надежда и радост на милиони деца и млади хора в Югоизточна Азия“, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино. “Това партньорство ще помогне за позитивно развитие на футбола, социален прогрес и насърчаване на здравословен начин на живот в целия регион“.

Новият петгодишен меморандум за разбирателство има за цел да задълбочи сътрудничеството чрез футбола като мощен инструмент за единство, здраве и изграждане на общност и ще се фокусира върху пет ключови области, а именно насърчаване на спортната почтеност, използване на спорта за социално и икономическо развитие, осигуряване на развитие на футбола на терена и извън него, насърчаване на приобщаването и подкрепа на устойчивостта към изменението на климата, подчертаха регионалните ръководители в съвместно изявление.

ФИФА ще ангажира всички заинтересовани страни във футбола, включително Азиатската футболна конфедерация, Футболната федерация на АСЕАН и асоциациите на държавите членки на ФИФА, като точният формат на турнира ще бъде финализиран своевременно.

Инфантино гарантира и намирането на спонсори от порт-фолиото на ФИФА, за да се превърне турнирът в регионален фокус върху футбола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Щутгарт записа пета поредна победа след красив гол и асистенция на вратар

Щутгарт записа пета поредна победа след красив гол и асистенция на вратар

  • 26 окт 2025 | 20:58
  • 1889
  • 0
Лацио задълбочи още повече кризата в Ювентус

Лацио задълбочи още повече кризата в Ювентус

  • 26 окт 2025 | 23:38
  • 8093
  • 8
Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

  • 26 окт 2025 | 20:58
  • 2776
  • 8
Три удара с глава изкачиха Тотнъм на третото място

Три удара с глава изкачиха Тотнъм на третото място

  • 26 окт 2025 | 20:55
  • 5548
  • 0
"Много говориш" и "Ела да се разберем" - какво разпали страстите в Ел Класико

"Много говориш" и "Ела да се разберем" - какво разпали страстите в Ел Класико

  • 26 окт 2025 | 20:26
  • 28685
  • 27
Вижте как Винисиус избесня при смяната си и се прибра в съблекалнята

Вижте как Винисиус избесня при смяната си и се прибра в съблекалнята

  • 26 окт 2025 | 20:19
  • 12710
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 130229
  • 368
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 79337
  • 351
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 11306
  • 21
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 22282
  • 28
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 28960
  • 9
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 28815
  • 13