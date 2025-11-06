ФИФА учреди награда за постижения в борбата за мир и единство

Международната футболна федерация (ФИФА) учреди награда за мир, която ще се връчва за изключителни постижения в борбата за мир и единство, съобщават от централата.

Първият носител ще получи отличието лично от президента на ФИФА Джани Инфантино на 5 декември по време на жребия за Световното първенство по футбол през 2026 година.

"В един все по-нестабилен и разделен свят е изключително важно да се признае изключителният принос на онези, които работят неуморно за прекратяване на конфликтите и обединяване на хората в духа на мира. Футболът е символ на мира и от името на цялата световна футболна общност, наградата за мир на ФИФА "Футболът обединява света" ще признае огромните усилия на онези, които обединяват хората, давайки надежда на бъдещите поколения", каза Инфантино в специално изявление.

Rewarding individuals who have taken exceptional actions for peace 🙌



FIFA has announced a new annual award to honour individuals who have helped to unite people all over the world in peace and consequently deserve a special and unique recognition. — FIFA (@FIFAcom) November 5, 2025

Наградата ще се връчва ежегодно на личности, чиято непоколебима отдаденост и изключителни действия са помогнали за обединяването на хората в името на мира.