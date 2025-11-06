Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА учреди награда за постижения в борбата за мир и единство

ФИФА учреди награда за постижения в борбата за мир и единство

  • 6 ное 2025 | 04:51
  • 540
  • 0
ФИФА учреди награда за постижения в борбата за мир и единство

Международната футболна федерация (ФИФА) учреди награда за мир, която ще се връчва за изключителни постижения в борбата за мир и единство, съобщават от централата.

Първият носител ще получи отличието лично от президента на ФИФА Джани Инфантино на 5 декември по време на жребия за Световното първенство по футбол през 2026 година.

"В един все по-нестабилен и разделен свят е изключително важно да се признае изключителният принос на онези, които работят неуморно за прекратяване на конфликтите и обединяване на хората в духа на мира. Футболът е символ на мира и от името на цялата световна футболна общност, наградата за мир на ФИФА "Футболът обединява света" ще признае огромните усилия на онези, които обединяват хората, давайки надежда на бъдещите поколения", каза Инфантино в специално изявление.

Наградата ще се връчва ежегодно на личности, чиято непоколебима отдаденост и изключителни действия са помогнали за обединяването на хората в името на мира.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Юрич за късмета на Аталанта и спора с Луукман

Юрич за късмета на Аталанта и спора с Луукман

  • 6 ное 2025 | 02:49
  • 1665
  • 0
Киву: Не очаквам съвършенство, но можехме да направим някои неща по-добре

Киву: Не очаквам съвършенство, но можехме да направим някои неща по-добре

  • 6 ное 2025 | 02:23
  • 2227
  • 0
Автобус на феновете на Барселона изгоря при гостуването на Брюж

Автобус на феновете на Барселона изгоря при гостуването на Брюж

  • 6 ное 2025 | 01:56
  • 1454
  • 0
С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

  • 6 ное 2025 | 00:47
  • 41283
  • 8
Специалния не успя да преглътне горчиви "аспирини" и Бенфика продължи да пропада в ШЛ

Специалния не успя да преглътне горчиви "аспирини" и Бенфика продължи да пропада в ШЛ

  • 6 ное 2025 | 00:31
  • 6810
  • 3
Аталанта преодоля неволите и съсече Марсилия със страхотен късен гол

Аталанта преодоля неволите и съсече Марсилия със страхотен късен гол

  • 6 ное 2025 | 00:30
  • 1508
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 2467
  • 2
С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

  • 6 ное 2025 | 00:47
  • 41283
  • 8
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 2033
  • 0
Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна

Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна

  • 6 ное 2025 | 00:01
  • 37532
  • 142
Манчестър Сити разкъса Дортмунд в очакване на Ливърпул

Манчестър Сити разкъса Дортмунд в очакване на Ливърпул

  • 5 ное 2025 | 23:51
  • 28597
  • 14
Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Суперкупата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Суперкупата на Полша

  • 6 ное 2025 | 00:32
  • 5644
  • 0