Football Manager и ФИФА сключиха ключово партньорство

  • 17 окт 2025 | 18:12
  • 570
  • 0
Популярната игра Football Manager и световната футболна централа ФИФА обявиха подписването на дългосрочно споразумение, което ще донесе още по-голяма автентичност на гейминг изживяването.

Многогодишният договор осигурява официални лицензи за най-големите турнири на ФИФА в поредицата Football Manager. Сред тях е и предстоящото Световно първенство по футбол през 2026, което ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ.

Интегрирането на официално лицензираните състезания на ФИФА ще започне с излизането на FM26. В играта ще бъдат включени Световните първенства за мъже и жени, както и Световното клубно първенство с техните автентични имена и брандинг.

