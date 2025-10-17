Football Manager и ФИФА сключиха ключово партньорство

Популярната игра Football Manager и световната футболна централа ФИФА обявиха подписването на дългосрочно споразумение, което ще донесе още по-голяма автентичност на гейминг изживяването.
Многогодишният договор осигурява официални лицензи за най-големите турнири на ФИФА в поредицата Football Manager. Сред тях е и предстоящото Световно първенство по футбол през 2026, което ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ.
Интегрирането на официално лицензираните състезания на ФИФА ще започне с излизането на FM26. В играта ще бъдат включени Световните първенства за мъже и жени, както и Световното клубно първенство с техните автентични имена и брандинг.