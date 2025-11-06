Канте и Коло Муани се завръщат в състава на Франция

Селекционерът на Франция Дидие Дешан обяви състав от 24 футболисти за последните световни квалификации на отбора си срещу Украйна (13 ноември) и Азербайджан (16 ноември). Прави впечатление завръщането на световния шампион от 2018 Н'Голо Канте, който е голямата изненада. В тима попадна и нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани.

Брадли Баркола и Раян Шерки, които пропуснаха последните мачове на "петлите" заради контузии, сега са в състава, за разлика от Усман Дембеле и Дезире Дуе, които са с травми.

В атака са повикани Кристофър Нкунку, Юго Екитике, както и Коло Муани. В халфовата линия са извикани Уарен Заир-Емери и Едуардо Камавинга, но отсъстват Адриен Рабио и Орелиан Чуамени, за когото по-рано днес Реал Мадрид обяви, че е контузен.

В състава не намериха място още Маркюс Тюрам, Юсуф Фофана, Бенжамен Павар, Флориан Товен, Бубакар Камара и Корнентен Толисо.

🇫🇷 24 Bleus appelés et 2 matchs pour valider notre ticket à la Coupe du Monde 2026 🌎



📋 Voici la liste de Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l’année ! 💪 pic.twitter.com/606Rlq09WY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 6, 2025