39-годишният Жиру е готов да се завърне в националния отбор

Вход / Регистрирай се
  2. Франция
  • 16 окт 2025 | 10:13
  • 170
  • 2
39-годишният Оливие Жиру изяви готовност да се завърне в националния отбор на Франция. Ветеранът обаче не е голям оптимист, че ще се стигне повиквателна за него. В момента той е в Лил, за който има 3 гола в 8 мача от началото на сезона.

За последно централният нападател игра за “петлите” на Евро 2024, след което се оттегли със 137 двубоя на сметката си.

“Никога не бива да казваш “никога“, защото това е националният отбор на Франция и защото е дълг да защитаваш фланелката на своята страна. Ако настъпи още по-голяма криза и в даден момент селекционерът изпадне в трудна ситуация… ще трябва да се помисли. Аз ще съм тук. Но това наистина е много малко вероятно. Трябва да сме сериозни”, заяви Жиру пред “Екип”.

Засега французите са лидери в квалификационната си група. Дори да се стигне до някаква издънка, те имат гарантирано място на плейофите заради силното си представяне в Лигата на нациите.

