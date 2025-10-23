Шифрин не смее да мисли за големия кристал

Суперзвездата Микаела Шифрин заяви, че пътят ѝ до старта на сезона е бил „невероятно пътешествие“, но предупреди, че карането ѝ все още е „в процес на усъвършенстване“. В събота тя ще застане на старта на гигантския слалом в Зьолден, с който започва новият сезон в алпийските ски.

Шифрин, която има 101 победи за Световната купа – най-много в историята на алпийските ски – преживя тежък сезон 2024/25, след като получи рана по време на състезание по гигантски слалом в Килингтън през ноември миналата година.

По-късно тя се завърна и спечели два слалома от Световната купа, включително и историческата си стотна победа, но имаше сериозни затруднения в гигантския слалом и по-късно призна, че е се е борила с посттравматично стресово разстройство (ПТСР) след контузията.

My logo. My identity. Introducing the mark that represents the moments that have shaped me.

„Това беше невероятно пътуване – от края на миналия сезон, когато имах пълно разединение между ума и тялото, до мястото, на което се намирам сега“, каза Шифрин в сряда по време на онлайн пресконференция. „Чувствам, че имам по-голям контрол върху подобренията, които правя, върху това как искам да карам – остава само да го приложа, в спорт, който е изключително труден.“

След като внимателно участва в три старта по гигантски слалом в края на миналия сезон (с най-добро класиране – 25-о място), олимпийската шампионка от 2018 г. в тази дисциплина е значително увеличила тренировките си преди Зьолден.

It's almost time!

The 2025/26 Audi FIS Ski World Cup kicks off this weekend in Sölden

Check out the full schedule

„Наистина поставих приоритет върху гигантския слалом – опитвам се постоянно да работя върху скоростта и тактиката, и това ми коства много“, каза двукратната победителка в Зьолден. „Все още е процес в развитие – да мога да се справям с пълната скорост на пистата за гигантски слалом.“

С фокус този сезон върху гигантския слалом и слалома, Шифрин няма да участва в спускане и не е сигурна дали ще се включи изцяло в супергигантския слалом, предвид наближаващите Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026.

IT'S RACE WEEK!



The Audi FIS Ski World Cup is finally back with two Giant Slalom in Soelden 🇦🇹 Women on Saturday, men on Sunday.



Are you ready?

„Бих искала да усетя къде се намирам в Супер-Г на състезание за Световната купа“, призна тя. „На практика Сан Мориц (14 декември) ще бъде възможността да видя дали изобщо мога да се класирам за Олимпиадата. Ако не – ще продължа с гигантския и обикновения слалом и ще стесня фокуса си.“

Макар Олимпиадата в Милано–Кортина вече да е в мислите на всички, двукратната олимпийска шампионка не насочва вниманието си към Игрите, докато сезонът още започва:

„Не мисля, че има много състезатели, които поставят Олимпиадата над представянето си за Световната купа. Повечето от нас вярват, че колкото по-постоянно се представяш през сезона, толкова повече увереност и инерция ще пренесеш към Игрите“, обясни тя.

С това мислене за Световната купа, Шифрин ще се опита отново да изравни рекорда на Анемари Мозер-Прьол (Австрия) от шест големи кристални глобуса. Но за разлика от предишни сезони, тази цел изглежда по-далечна за петкратната носителка на трофея.

„Краткият отговор е, че големият кристален глобус е прекрасно нещо, за което да мечтаеш – и тези мечти не са спрели за мен“, каза 30-годишната американка. „Но в момента съм реалистична – ще подхождам стъпка по стъпка. Вероятно ще има неща за подобрение във всяко състезание този сезон.“