Новият селекционер на България ще бъде обявен на 10 ноември

  • 6 ное 2025 | 13:52
Комисията на Българската федерация по волейбол (БФВ) по избора на нов селекционер на женския национален отбор на България е приключила работата си.

Изслушани са трима кандидати (Радослав Арсов, Иван Петков и Марчело Абонданца), които са представили своите концепции и програми за развитие.

“Комисията не предлага конкретно име – само докладва фактите от срещите. Решението ще вземе Управителният съвет,“ обясни президентът на БФВ Любо Ганев.

Любо Ганев: Новият селекционер трябва да създаде колектив в отбора
Заседанието, на което ще се гласува новият селекционер, ще се проведе в понеделник, 10 ноември, от 11:00 часа в Парк-хотел “Москва”.

Отложиха избора на селекционер на женския национален отбор по волейбол
БФВ ще избере треньора, който след това сам формира щаба си и определя състезателките.

Крайният срок за избора е 10 ноември, тъй като Министерството на спорта очаква официалния план за националния отбор, за да предвиди бюджет.

