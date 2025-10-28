Любо Ганев: Новият селекционер трябва да създаде колектив в отбора

Управителният съвет на Българската федерация по волейбол отложи с една седмица избора на нов селекционер на женския национален отбор. Кандидатите за поста са трима.

Президентът на БФВ Любомир Ганев заяви, че основната задача на новия селекционер е да създаде колектив, по подобие на мъжкия национален отбор. Както и, че начинът на работа на съответния кандидат ще бъде ключов за избора.

Отложиха избора на селекционер на женския национален отбор по волейбол

"Целите пред новия селекционер са да интегрира младите, да създаде един колектив. Да се изкопира това, което се прави при мъжете, мислейки само за волейбола, мислейки топка за топка. Да се изгради отбор, състезателките да бъдат обединени около една кауза. Да знаят, че работят с перспектива, след една-две, три години могат да направят нещо по-добро. Все пак нашият отбор участва във Волейболна лига на нациите, има европейско първенство - групата не е лека, но може да бъде преодоляна. А тя може да бъде преодоляна с игра. Всеки от треньорите трябва да си каже вижданията с какъв състав ще е, с какъв състав ще иска да работи. Да си подбере щабът, който ще бъде за подготовка, като нашето изискване е дори да има треньор чужденец, в щаба да са максимално повече българи. Това е целта - хем българите да се научат на нещо, хем да имаме възможност да получаваме пари от всяко министерство. За голяма част от треньорите, които са чужденци, не можем да получаваме пари. Нещата, които ще натежат, ще бъдат: начинът на работа, как вижда, как мисли да постигне целите. Двама от тях са били треньори на националния отбор - и Абонданца, и Иван Петков. Радо Арсов не е бил, беше кандидат преди. Той и Иван Петков изпратиха кратка програма с идеи, какво мислят да правят. Затова е срещата всеки да си изложи мнението. Не искаме да избързваме", заяви президентът на БФВ.

Марчело Абонданца идва до една седмица в София

"След срещата трябва да докладваме на Управителния съвет, максимум до една седмица, защото на 17 ноември трябва да сме подали документи в Министерството на младежта и спорта. Всеки треньор трябва да си подбере щаб, щабът да подбере състезатели, къде ще се води подготовката, как ще се води, какви контролни срещи", каза Ганев.